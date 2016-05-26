Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,218 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Mercaux привлек $0,9 млн инвестиций от частных инвесторов России и Англии

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:54
#1
  • STARTAPer •
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,444
Благодарностей: 895
УГ: 53
КП: 0.661
подарки
Стартап Mercaux привлек $0,9 млн инвестиций от частных инвесторов России и Англии


Бизнес-ангелы России и Великобритании инвестировали 900 тысяч долларов в стартап Mercaux

На очередном раунде сбора средств Rusbase стартап Mercaux получил от представителей Великобритании и России 900 000 долларов инвестиций.

Сделка по очередному инвестированию прошла займа с конвертацией. Инвесторами выступил глава отдела маркетинга Alibaba в РФ Т. Игнаточкина, Б. Жилин, А. Антич и другие. Антич не захотел делится информацией о сумме своих инвестиций в стартап, однако рассказал, что обычно его вклад составляет от 25 до 250 тысяч долларов. Сумма же вклада зависит от самого проекта и стадии развития.

Стартап Mercaux разработал уникальное предложение продавцов и консультантов в торговых сетях и магазинах. Суть Mercaux заключается в разработки приложение на планшеты или смартфоны, на котором с помощью сканирования кода товара, на экран выводится вся необходимая информация о комплекте, цене, наличии и других характеристик товара. Программа помогает оперативно и без хоть бы к компьютеру помогать клиентам с выборам и давать всю необходимую клиенту информацию. Даже если товара не окажется в наличии программа может предложить заказать товар онлайн с доставкой.

Предполагается, что в магазинах могут быть размещены и терминалы самообслуживания Mercaux. Где клиенты могут зайти и на экране сами посмотреть всю информацию о интересующем их товаре.

Основателем проекта стала О. Коцур, которая закончила российский ВУЗ, стартап открыла в США, а штаб квартиру компании сделала в Лондоне. Mercaux уже работает в 11 странах, в том числе и России, Англии, Китае, Мексике и ОАЭ.

Инвестиции будут направлены в первую очередь в маркетинг продукта, ведь именно сейчас нужно бороться за первенство с конкурентами в данной нише. Продукт сам сформирован и его нужно продавать. Полученные средства направятся именно на это.


Уникальность: 100.00%
По материалам rb.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Раскрученные большие группы Фейсбук! Тематики Инвестиций, Бизнеса и другие! Скидки до -50 %!!! Пишите в Л.С.
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
бизнес, инвестиции, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России предлагают создать блокчейн-реестр частных инвесторов pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 1 31.01.2017 20:23
Стартап выходцев из России и СНГ Tico Network привлек более $250 000 инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.01.2017 22:44
Стартап Saildrone собрал 14 млн долларов частных инвестиций Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.09.2016 21:29
Стартап TheWaveVR получил 2.5 млн долларов частных инвестиций на развитие Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 4 11.09.2016 22:42
Стартап Gamaya, основанный выходцем из России, привлек $3,2 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 9 26.05.2016 16:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
vip250money - www.vip250money.com
От zmipolmase в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар limonx
Какой HYIP монитор лучше/выгоднее для рекламы своих хайпов?
От limonx в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Стартап с российскими корнями DigitalGenius привлек $4,1 млн инвестиций
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
Представители криптосообщества примут участие в Чтениях Адама Смита в Москве
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар chu
Номера на платежных картах будут меняться каждый час
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kingcasha
Бумажник Code Wallet с кодом и технологией RFID уже собрал на kickstarter 75 тыс евро
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,218
Тем
470,343
Сообщений
11,630,812

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube