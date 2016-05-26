Стартап Mercaux привлек $0,9 млн инвестиций от частных инвесторов России и Англии

Бизнес-ангелы России и Великобритании инвестировали 900 тысяч долларов в стартап Mercaux
На очередном раунде сбора средств Rusbase стартап Mercaux получил от представителей Великобритании и России 900 000 долларов инвестиций.
Сделка по очередному инвестированию прошла займа с конвертацией. Инвесторами выступил глава отдела маркетинга Alibaba в РФ Т. Игнаточкина, Б. Жилин, А. Антич и другие. Антич не захотел делится информацией о сумме своих инвестиций в стартап, однако рассказал, что обычно его вклад составляет от 25 до 250 тысяч долларов. Сумма же вклада зависит от самого проекта и стадии развития.
Стартап Mercaux разработал уникальное предложение продавцов и консультантов в торговых сетях и магазинах. Суть Mercaux заключается в разработки приложение на планшеты или смартфоны, на котором с помощью сканирования кода товара, на экран выводится вся необходимая информация о комплекте, цене, наличии и других характеристик товара. Программа помогает оперативно и без хоть бы к компьютеру помогать клиентам с выборам и давать всю необходимую клиенту информацию. Даже если товара не окажется в наличии программа может предложить заказать товар онлайн с доставкой.
Предполагается, что в магазинах могут быть размещены и терминалы самообслуживания Mercaux. Где клиенты могут зайти и на экране сами посмотреть всю информацию о интересующем их товаре.
Основателем проекта стала О. Коцур, которая закончила российский ВУЗ, стартап открыла в США, а штаб квартиру компании сделала в Лондоне. Mercaux уже работает в 11 странах, в том числе и России, Англии, Китае, Мексике и ОАЭ.
Инвестиции будут направлены в первую очередь в маркетинг продукта, ведь именно сейчас нужно бороться за первенство с конкурентами в данной нише. Продукт сам сформирован и его нужно продавать. Полученные средства направятся именно на это.
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По материалам rb.ru