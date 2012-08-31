Хакеры научились взламывать и похищать яхты миллиардеров

Хакеры научились взламывать компьютерные системы самых дорогих суперъяхт и могут не только получить доступ к финансовой информации или личным фотографиям их владельцев, но и похитить миллиардеров и их гостей прямо в открытом море, контролируя системы навигации и управления. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на данные, озвученные в ходе конференции Superyacht Investor в Лондоне.
На ней выступил эксперт по кибербезопасности компании BlackBerry Кэмпбелл Мюррей. Он продемонстрировал, как всего за несколько часов через свой ноутбук он получил полный контроль за мегаяхтой, пришвартованной неподалеку, и мог бы с легкостью на ней уплыть, управляя яхтой дистанционно.
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«Мы получили контроль над спутниковой связью, над телефонной системой, Wi-Fi, навигацией. И можем уничтожить данные и стереть любые доказательства того, что мы были в системе», —
пояснил он.
По словам Мюррея, контроль над Wi-Fi яхты ему удалось получить всего за 30 минут.
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«Мы могли позволить злоумышленникам проникнуть на яхту, а потом стереть свидетельства этого с видео»,-
пояснил он.
Мюррей отметил, что подобным образом уже действуют киберпреступники и угроза вполне реальна. За последнее время один миллиардер лишился 100 000 фунтов стерлингов прямо в открытом море, когда хакеры взломали его банковский счет через бортовой компьютер яхты. Других шантажировали, угрожая опубликовать похищенные у них компрометирующие фотографии. Некоторые владельцы яхт были вынуждены заплатить выкуп, чтобы разблокировать навигационные системы своих судов.
По мнению экспертов, главная причина уязвимости яхт перед киберпреступниками заключается в сетях Wi-Fi, которые позволяют взломать сети на расстоянии.