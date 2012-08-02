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MORGAN STANLEY: Множество стартапов по разработке роботов советников не выживет

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MORGAN STANLEY: Множество стартапов по разработке роботов советников не выживет
Роботы-консультанты предоставляют финансовые консультации или управление портфелем через интернет или приложение на смартфоне. Вместо того чтобы использовать человеческий ресурс для составления портфелей, роботы используют специальные алгоритмы и определяют, куда инвестировать. Согласно данным группы аналитиков Morgan Stanley, глобальные активы, находящиеся под управление роботов, могут достичь отметки в $ 13 трлн к 2025 году. Для сравнения, по состоянию на декабрь 2016 года под их управлением находилось $ 100 млрд.



По словам Morgan Stenley, несмотря на то, что такие пионеры области, как Betterment, Wealthfront и Nutmeg быстро растут, старые фирмы не стоят в стороне. Старые компании, как Vanguard и Charles Schwab будут стимулировать рост роботов консультантов в консалтинговой сфере. В 2014 году в управлении роботов банка Schwab находилось всего $ 4,2 млрд, а сейчас — почти $ 50 млрд. Банк опубликовал сообщение: «Мы полагаем, что заняв доминирующее положение на рынке, мы сможем держать большую часть капитала этой сфере. Наши сотрудники также провели интервью с другими компаниями, и в результате — 70% финансовых предприятий уже начали либо собираются сделать такое предложение в качестве первого шага в этом направлении».

У многих компаний есть дочерние предприятия, чтобы поддержать такую инициативу. Большинство инвесторов, особенно с крупным капиталом, предпочитают отдавать свои деньги хорошо зарекомендовавшей себя фирме с Уолл-стрит, чем начинающим компаниям из Долины. Банк сообщил, что ситуация с Vanguard и Schwab показала, что налаженная сеть и имя компании — ключевые факторы, которые позволяют снизить стоимость покупки и ускорить расширение нового продукта.

Но данная ситуация не означает, что все финтех компании по разработке финансовых консультантов умрут. Банк считает, что «горстка» из них выживет, но большинству придется сотрудничать с другими стартапами или они будут выкуплены действующими крупными компаниями. И начало пути положено. В 2016 году компания TIAA, предоставляющая финансовые услуги, выкупила бизнес роботизированного советника MyVest. В том же году, старожил в сфере управления инвестициями, Invesco купил стартап Jemstep.

Только лучшие стартапы в сфере роботизированных консультаций выживут!

Перевод специально для mmgp.ru
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