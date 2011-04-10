Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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А кто-то играет в покер или в казино?

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Старый Сегодня, 17:08
#1
Интересующийся
 
Имя: Franky
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Russia
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 36
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
А кто-то играет в покер или в казино?
Кто как, а я периодически захожу.
Сейчас тоже заскочил после месячного перерыва, обусловленного проигрышем. Весьма прикольно насыпало:
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лудоводы
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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