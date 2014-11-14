На бинарках нужно работать,как и везде.

Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
Прошло уже почти 3 года с того времени,как на форуме появился мой первый пост о реальном трейдинге на бинарных опционах(название поста"Уверенная торговля бинарными опционами.Без фанатизма".)Итак,продолжим... Понеслось.. В скайп:sailor8689 и на почту стали приходить сообщения от разных людей(всего,в начале, было около ста восьмидесяти человек) из которых я отобрал сначала троих,затем еще пятерых,- в общем на данный момент в нашей группе 26 человек. География от Хабаровска и Литвы, до Белоруссии и Казахстана.23 человека из них, давно уже вышли на стабильный заработок по результатам закрытия месяца.Остальные же, изредка допускают просадку, но в пределах допустимого риска, из за отсутствия выдержки, или присутствия невнимательности.Но мы работаем над этим! Недавно создали закрытую группу в фэйсбуке для своих,прежде всего для общения и обмена информацией по бинарному трейдингу.
Письма и запросы в скайп время от времени продолжают приходить.Многим приходится отказывать по причине отсутствия у людей хотя бы малого опыта на рынках любых активов.Не в обиду сказать,но бинарные опционы,это не станок для печатания денег,как думают многие,насмотревшись рекламы,-это труд и зачастую нелегкий.
Каковы критерии выбора?Во-первых,у Вас есть опыт.(Плохой или так себе,-не важно).Во -вторых,вам надоело "топтаться"на месте между "так себе" и "никак",покупать "волшебные"индикаторы и разглядывать в ютубе "прибыльные системы". В-третьих..,
вы и сами знаете ЧТО в-третьих,в-четвертых.и.т.д Всего хорошего! скайп:sailor8689