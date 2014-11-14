Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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На бинарках нужно работать,как и везде.

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Обсуждение компаний, предоставляющих сервис бинарных опционов, форекс-тотализаторов и финансового беттинга. Обсуждение условий и качества их работы, общение с представителями компаний. Изучение инструментов финансового беттинга. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:31
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 14.11.2014
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
На бинарках нужно работать,как и везде.
Прошло уже почти 3 года с того времени,как на форуме появился мой первый пост о реальном трейдинге на бинарных опционах(название поста"Уверенная торговля бинарными опционами.Без фанатизма".)Итак,продолжим... Понеслось.. В скайп:sailor8689 и на почту стали приходить сообщения от разных людей(всего,в начале, было около ста восьмидесяти человек) из которых я отобрал сначала троих,затем еще пятерых,- в общем на данный момент в нашей группе 26 человек. География от Хабаровска и Литвы, до Белоруссии и Казахстана.23 человека из них, давно уже вышли на стабильный заработок по результатам закрытия месяца.Остальные же, изредка допускают просадку, но в пределах допустимого риска, из за отсутствия выдержки, или присутствия невнимательности.Но мы работаем над этим! Недавно создали закрытую группу в фэйсбуке для своих,прежде всего для общения и обмена информацией по бинарному трейдингу.
Письма и запросы в скайп время от времени продолжают приходить.Многим приходится отказывать по причине отсутствия у людей хотя бы малого опыта на рынках любых активов.Не в обиду сказать,но бинарные опционы,это не станок для печатания денег,как думают многие,насмотревшись рекламы,-это труд и зачастую нелегкий.
Каковы критерии выбора?Во-первых,у Вас есть опыт.(Плохой или так себе,-не важно).Во -вторых,вам надоело "топтаться"на месте между "так себе" и "никак",покупать "волшебные"индикаторы и разглядывать в ютубе "прибыльные системы". В-третьих..,
вы и сами знаете ЧТО в-третьих,в-четвертых.и.т.д Всего хорошего! скайп:sailor8689
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 18.04.2017.jpg Просмотров: 0 Размер: 228.5 Кб ID: 186927   Нажмите на изображение для увеличения Название: 16.05.2017.jpg Просмотров: 0 Размер: 178.6 Кб ID: 186928  
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Бинарный скальпер
теодор драйзер на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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