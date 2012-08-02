Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 1,002 Благодарностей: 555 УГ: 6 КП: 0.364 подарки

Apple хочет запретить ремонт iPhone в сторонних компаниях

Давайте рассмотрим Apple: технологический гигант сейчас лоббирует законопроект штата Нью-Йорк, который заставит компании предоставлять доступную информацию, необходимую для упрощения клиентам и сторонним предприятиям ремонта неисправных телефонов.







Проект называется «Закон о справедливом ремонте». Главная цель закона — заставить производителей, которые работают и реализуют продукцию в штате Нью-Йорк, предоставлять диагностические и ремонтные данные по электронным составляющим и устройствам. Принятие закона будет означать, что Apple должна официально продавать запасные части и инструменты для ремонта, запретит программные блокировки, установит ограничения на ремонт, и потребует от компании предоставления руководства по ремонту для потребителей.

Apple, наряду с другими компаниями, такими как Verizon, Toyota, Johnson & Johnson и несколько организаций, занимающихся продажей технологических товаров, работают вместе, чтобы противостоять прохождению проекта в законодательный орган штата Нью-Йорк. Как сообщает Motheboard, Apple выступает против подобных законопроектов в 11 других штатах.



У яблочного гиганта большой финансовый стимул для лоббирования против таких законопроектов. В 2015 году американские потребители потратили на ремонт телефонов больше $ 4 млрд. Технологический гигант зарабатывает много денег на клиентах, которые только что купили новые MacBook и iPhone, продавая им страховку AppleCare+. С её помощью клиенты получают доступ к квалифицированным специалистам, которые ремонтируют поломанные устройства. Невозможно наверняка определить, сколько Apple зарабатывает на ремонтных услугах, но в прошлом году доход от Apple Services составил $ 7,04 млрд. Даже небольшая часть этого дохода — внушительная сумма, которую Apple хочет сохранить.



Сторонние ремонтные мастерские или опытные заказчики, которые знают, что покупают, не обязательно ставят на отремонтированные устройства оригинальные запасные части. В простых магазинах могут использовать более дешевые детали для iPhone вместо оригинальных, которые выпускает Apple. И хотя ремонт в рамках программы AppleCare+ бесплатный, её нужно предварительно купить. Кроме того, яблочный гигант хочет охватить тех клиентов, которые обращаются к другим ремонтным компаниям, вернув их в сертифицированные точки обслуживания.



Один из аргументов Apple — случай с заменой кнопки «домой» на iPhone 6, что сделало телефон «кирпичом». В кнопке расположен сенсор отпечатков пальцев, и после переустановки детали проверяется аппаратное сопряжение с устройством и операционной системой. Эта проверка гарантирует, что устройство и функции iOS, относящиеся к touch ID, остаются в безопасности. При замене на поддельную кнопку не обнаруживается системой, данные устройства не находятся в безопасности и телефон блокируется.



Отчеты показывают, что в этом году технологические компании и торговые организации, потратили на борьбу против «Закона о справедливом ремонте» $ 366 634.



Перевод специально для mmgp.ru



Сломанный телефон походит на сломанную конечность. Внезапно то, на что вы полагались каждый день, дарило удобство и легкость жизни ломается, и жизнь становится не такой. Конечно, любой сломанный телефон, нуждающийся в ремонт, в мире капитализма превращается в конкуренцию среди компаний, желающих извлечь максимальную выгоду.Давайте рассмотрим Apple: технологический гигант сейчас лоббирует законопроект штата Нью-Йорк, который заставит компании предоставлять доступную информацию, необходимую для упрощения клиентам и сторонним предприятиям ремонта неисправных телефонов.Проект называется «Закон о справедливом ремонте». Главная цель закона — заставить производителей, которые работают и реализуют продукцию в штате Нью-Йорк, предоставлять диагностические и ремонтные данные по электронным составляющим и устройствам. Принятие закона будет означать, что Apple должна официально продавать запасные части и инструменты для ремонта, запретит программные блокировки, установит ограничения на ремонт, и потребует от компании предоставления руководства по ремонту для потребителей.Apple, наряду с другими компаниями, такими как Verizon, Toyota, Johnson & Johnson и несколько организаций, занимающихся продажей технологических товаров, работают вместе, чтобы противостоять прохождению проекта в законодательный орган штата Нью-Йорк. Как сообщает Motheboard, Apple выступает против подобных законопроектов в 11 других штатах.У яблочного гиганта большой финансовый стимул для лоббирования против таких законопроектов.Технологический гигант зарабатывает много денег на клиентах, которые только что купили новые MacBook и iPhone, продавая им страховку AppleCare+. С её помощью клиенты получают доступ к квалифицированным специалистам, которые ремонтируют поломанные устройства. Невозможно наверняка определить, сколько Apple зарабатывает на ремонтных услугах, но. Даже небольшая часть этого дохода — внушительная сумма, которую Apple хочет сохранить.Сторонние ремонтные мастерские или опытные заказчики, которые знают, что покупают, не обязательно ставят на отремонтированные устройства оригинальные запасные части. В простых магазинах могут использовать более дешевые детали для iPhone вместо оригинальных, которые выпускает Apple. И хотя ремонт в рамках программы AppleCare+ бесплатный, её нужно предварительно купить. Кроме того, яблочный гигант хочет охватить тех клиентов, которые обращаются к другим ремонтным компаниям, вернув их в сертифицированные точки обслуживания.Один из аргументов Apple — случай с заменой кнопки «домой» на iPhone 6, что сделало телефон «кирпичом». В кнопке расположен сенсор отпечатков пальцев, и после переустановки детали проверяется аппаратное сопряжение с устройством и операционной системой. Эта проверка гарантирует, что устройство и функции iOS, относящиеся к touch ID, остаются в безопасности. При замене на поддельную кнопку не обнаруживается системой, данные устройства не находятся в безопасности и телефон блокируется.Отчеты показывают, что в этом году технологические компании и торговые организации, потратили на борьбу против «Закона о справедливом ремонте» $ 366 634.

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