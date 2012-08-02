Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,214 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple хочет запретить ремонт iPhone в сторонних компаниях

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:06
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,002
Благодарностей: 555
УГ: 6
КП: 0.364
подарки
Apple хочет запретить ремонт iPhone в сторонних компаниях
Сломанный телефон походит на сломанную конечность. Внезапно то, на что вы полагались каждый день, дарило удобство и легкость жизни ломается, и жизнь становится не такой. Конечно, любой сломанный телефон, нуждающийся в ремонт, в мире капитализма превращается в конкуренцию среди компаний, желающих извлечь максимальную выгоду.
Давайте рассмотрим Apple: технологический гигант сейчас лоббирует законопроект штата Нью-Йорк, который заставит компании предоставлять доступную информацию, необходимую для упрощения клиентам и сторонним предприятиям ремонта неисправных телефонов.



Проект называется «Закон о справедливом ремонте». Главная цель закона — заставить производителей, которые работают и реализуют продукцию в штате Нью-Йорк, предоставлять диагностические и ремонтные данные по электронным составляющим и устройствам. Принятие закона будет означать, что Apple должна официально продавать запасные части и инструменты для ремонта, запретит программные блокировки, установит ограничения на ремонт, и потребует от компании предоставления руководства по ремонту для потребителей.
Apple, наряду с другими компаниями, такими как Verizon, Toyota, Johnson & Johnson и несколько организаций, занимающихся продажей технологических товаров, работают вместе, чтобы противостоять прохождению проекта в законодательный орган штата Нью-Йорк. Как сообщает Motheboard, Apple выступает против подобных законопроектов в 11 других штатах.

У яблочного гиганта большой финансовый стимул для лоббирования против таких законопроектов. В 2015 году американские потребители потратили на ремонт телефонов больше $ 4 млрд. Технологический гигант зарабатывает много денег на клиентах, которые только что купили новые MacBook и iPhone, продавая им страховку AppleCare+. С её помощью клиенты получают доступ к квалифицированным специалистам, которые ремонтируют поломанные устройства. Невозможно наверняка определить, сколько Apple зарабатывает на ремонтных услугах, но в прошлом году доход от Apple Services составил $ 7,04 млрд. Даже небольшая часть этого дохода — внушительная сумма, которую Apple хочет сохранить.

Сторонние ремонтные мастерские или опытные заказчики, которые знают, что покупают, не обязательно ставят на отремонтированные устройства оригинальные запасные части. В простых магазинах могут использовать более дешевые детали для iPhone вместо оригинальных, которые выпускает Apple. И хотя ремонт в рамках программы AppleCare+ бесплатный, её нужно предварительно купить. Кроме того, яблочный гигант хочет охватить тех клиентов, которые обращаются к другим ремонтным компаниям, вернув их в сертифицированные точки обслуживания.

Один из аргументов Apple — случай с заменой кнопки «домой» на iPhone 6, что сделало телефон «кирпичом». В кнопке расположен сенсор отпечатков пальцев, и после переустановки детали проверяется аппаратное сопряжение с устройством и операционной системой. Эта проверка гарантирует, что устройство и функции iOS, относящиеся к touch ID, остаются в безопасности. При замене на поддельную кнопку не обнаруживается системой, данные устройства не находятся в безопасности и телефон блокируется.

Отчеты показывают, что в этом году технологические компании и торговые организации, потратили на борьбу против «Закона о справедливом ремонте» $ 366 634.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Германия хочет запретить торговлю CFD ? Fierce Новости в мире финансов и инвестиций 2 01.10.2016 23:00
Apple отключила больше 180 тысяч iPhone. Если после этого у Apple будущее? lannna Новости в мире финансов и инвестиций 25 20.02.2016 22:09
Apple начинает продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus moskva Новости технологий и интернета 7 03.10.2015 19:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TrueSkill
Помощь начинающему
От TrueSkill в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар bizneser
Налоговая служба США запросила данные о всех транзакциях на бирже Coinbase
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Ratatara
Китайский банк выделил 600 млн юаней на строительство моста через Амур.
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Кому выплатили 200$ по новому указу?
От OnOff в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватара нет
Меняю 300 Youmax на WMZ
От Youmax.ru в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар Denver10
Российские хакеры похитили несколько миллионов при помощи SMS
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,214
Тем
470,334
Сообщений
11,631,265

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube