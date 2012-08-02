OPLOTT



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Коллекторы требуют вернуть долги сделанные десятки лет тому назад



Некоторые российские граждане начали жаловаться, что им от коллекторов поступают "письма счастья" с требованием погасить долги возраст которых достигает 10, 20 и даже более лет. Что интересно, так это то, что это не очень большие долги, но коллекторы настроены серьезно и в конце писем делают приписку: "не погасите, то арестуем ваше имущество".



Недавно подобная история произошла в одном из сел Тамбовской области - там гражданин, который, кстати, вот уже как 5 лет покоится на местном кладбище, вроде как набрал почти 18 лет тому назад долгов перед Ростелекомом на сумму в 300 руб. Далее коллекторы выкупили этот "долг" и выслали заказным письмом требование теперь уже погасить им 500 руб. (причём в течение 3-х дней с момента получения письма в руки), при этом ссылаясь на ст. 139 ГК РФ "Основания для обеспечения иска". В случае неисполнения требования в указанный срок, то они де мол будут просить суд наложить арест на имущество. Родственники умершего отрицают вообще наличие у него каких-либо долгов и со стороны всё это смотрится, что коллекторы просто решили таким вот способом "подрубить баблица" на просторах России. И что же делать в таком случае?



Юристы в ответ на это говорят, что действительно, в РФ, у коммерческих организаций (типа того же Ростелекома) нет права просто так списывать долги, поэтому они их продают крупными лотами коллекторам. Те, купив, такой большой портфель долгов (это может сразу несколько тысяч дел должников), из-за нехватки времени особо не разбираются с каждым купленным долгом, а просто садятся и катают по шаблону письма с требованием вернуть долг и набежавшие проценты, упоминая при этом суд и вот отсюда такие казусы и возникают.



Однако, есть срок давности - это 3 года и именно в течение этого срока можно требовать вернуть долг. По прошествии 3-х лет и если например, пришло такое "письмо счастья", то правильней всего написать им обоснованный отказ ("Отказ в удовлетворении претензии"), где сослаться на законные основания для отказа и отправить всё коллекторам заказным письмом с уведомлением о вручении. Вполне вероятно, что коллекторы больше не вспомнят о вас.



Но стоит обратить внимание, что если информация поступившая к вам от коллекторов в "письме счастья" всё же полностью обоснована и срок давности не истёк, то лучше оплатить долг, а иначе может состояться суд, расходы по которому коллекторы переложат на вас.



По обоснованным долгам усопших отвечают наследники вступившие официально через нотариуса в наследство, но лишь в размере суммы, не превышающей стоимости полученного ими имущества.



И когда коллекторы в "письме счастья" пишут, что будут просить суд арестовать ваше имущество, то помните, что для законного ареста имущества сумма долга должна быть сравнима со стоимостью квартиры или дома, на которую предполагается наложить арест. Поэтому, скажем, требование коллекторов вернуть задолженность, к примеру, за телефон, к аресту имущества никакого отношения не имеет, ну разве что вы не наговорили на стоимость вашей квартиры. Но это ж надо еще как "постараться". Вероятность такого стремится к нулю.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/592021ddac548 Некоторые российские граждане начали жаловаться, что им от коллекторов поступают "письма счастья" с требованием погасить долги возраст которых достигает 10, 20 и даже более лет. Что интересно, так это то, что это не очень большие долги, но коллекторы настроены серьезно и в конце писем делают приписку: "не погасите, то арестуем ваше имущество".Недавно подобная история произошла в одном из сел Тамбовской области - там гражданин, который, кстати, вот уже как 5 лет покоится на местном кладбище, вроде как набрал почти 18 лет тому назад долгов перед Ростелекомом на сумму в 300 руб. Далее коллекторы выкупили этот "долг" и выслали заказным письмом требование теперь уже погасить им 500 руб. (причём в течение 3-х дней с момента получения письма в руки), при этом ссылаясь на ст. 139 ГК РФ "Основания для обеспечения иска". В случае неисполнения требования в указанный срок, то они де мол будут просить суд наложить арест на имущество. Родственники умершего отрицают вообще наличие у него каких-либо долгов и со стороны всё это смотрится, что коллекторы просто решили таким вот способом "подрубить баблица" на просторах России. И что же делать в таком случае?Юристы в ответ на это говорят, что действительно, в РФ, у коммерческих организаций (типа того же Ростелекома) нет права просто так списывать долги, поэтому они их продают крупными лотами коллекторам. Те, купив, такой большой портфель долгов (это может сразу несколько тысяч дел должников), из-за нехватки времени особо не разбираются с каждым купленным долгом, а просто садятся и катают по шаблону письма с требованием вернуть долг и набежавшие проценты, упоминая при этом суд и вот отсюда такие казусы и возникают.Однако, есть срок давности - это 3 года и именно в течение этого срока можно требовать вернуть долг. По прошествии 3-х лет и если например, пришло такое "письмо счастья", то правильней всего написать им обоснованный отказ ("Отказ в удовлетворении претензии"), где сослаться на законные основания для отказа и отправить всё коллекторам заказным письмом с уведомлением о вручении. Вполне вероятно, что коллекторы больше не вспомнят о вас.Но стоит обратить внимание, что если информация поступившая к вам от коллекторов в "письме счастья" всё же полностью обоснована и срок давности не истёк, то лучше оплатить долг, а иначе может состояться суд, расходы по которому коллекторы переложат на вас.По обоснованным долгам усопших отвечают наследники вступившие официально через нотариуса в наследство, но лишь в размере суммы, не превышающей стоимости полученного ими имущества.И когда коллекторы в "письме счастья" пишут, что будут просить суд арестовать ваше имущество, то помните, что для законного ареста имущества сумма долга должна быть сравнима со стоимостью квартиры или дома, на которую предполагается наложить арест. Поэтому, скажем, требование коллекторов вернуть задолженность, к примеру, за телефон, к аресту имущества никакого отношения не имеет, ну разве что вы не наговорили на стоимость вашей квартиры. Но это ж надо еще как "постараться". Вероятность такого стремится к нулю.Специально для mmgp.ru

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