Lotfix.com - Lotfix

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Старт был 19.05.2017 в 15:00 по МСК
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Дорогие партнеры, сервис lotfix.com вырос из моих мечтаний о том, как можно достичь финансовую свободы, легко и безопасно инвестируя в рынок Форекс. Будучи молодой мамой, я начала исследовать рынок интернет работы, а в частности инвестирование в PAMM управляющих. Я понимала, что при должном подходе, это обеспечит меня и мою семью в будущем, поэтому я начала поиск достойных PAMM-управляющих. Но в большинстве случаев я сталкивалась с тем, что передача средств в доверительное управление процесс длительный, не всегда безопасный, а стартовая сумма инвестиций начинается от пятизначных сумм.
Инвестирование в управляющих требует колоссального опыта, знаний, а также большого стартового капитала, что я не могла себе позволить, будучи молодой мамой, а без всего вышеперечисленного, результата ждать не стоило. Поэтому я решила создать компанию, которая поможет не только мне, но и всем успешным людям, для получения стабильного, высокого дохода.
Мы построили платформу LOTFIX, которая позволяет множеству людей, находясь в любой точке планеты инвестировать в PAMM - управляющих, прошедших тщательную всестороннюю проверку, имеющих многолетнюю успешную статистику и стабильную высокую доходность, что позволяет нашим инвесторам, не тратя свое время на взаимодействие с управляющим, инвестировать средства. Минимальная сумма инвестиций составляет от 100 RUB.
Мы с вами участвуем в построении чего-то большего, чем просто сервис. Мы совместно делаем рынок ПАММ инвестирования более доступным и привлекательным и создаем возможность стабильно высокого дохода для каждого целеустремленного человека.
С наилучшими пожеланиями счастья и благополучия.
Основатель и Генеральный директор lotfix.com: Spirudova Faina
Получайте стабильный высокий доход, инвестируя от 50 рублей на 48 часов
Инвестиции от 107%
Вы желаете получать высокий доход в короткие сроки, Вас давно привлекает возможность стать инвестором, но Вы не обладаете навыками инвестирования?
У вас есть уникальная возможность стать инвестором сервиса lotfix.com: выберете подходящий для Вас Тарифный план, вложите в него средства и получайте доход за короткий промежуток времени.
Маркетинг
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Яндекс Деньги, Perfect Money, Adv Cash, Киви (позже будут подключены NixMoney,Bitcoin, Visa, MasterCard)
Выплаты инстант
Минимальный вклад 50 рублей
Минималка на вывод 10 рублей
Комиссии при выводе денег нет