Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Lotfix.com - Lotfix

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:22
#1
Любитель
 
Имя: Artur
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.04.2016
Сообщений: 113
Благодарностей: 27
УГ: 1
КП: 0.008
Lotfix.com - Lotfix
Я не админ / владелец сайта
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Старт был 19.05.2017 в 15:00 по МСК
Цитата:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Дорогие партнеры, сервис lotfix.com вырос из моих мечтаний о том, как можно достичь финансовую свободы, легко и безопасно инвестируя в рынок Форекс. Будучи молодой мамой, я начала исследовать рынок интернет работы, а в частности инвестирование в PAMM управляющих. Я понимала, что при должном подходе, это обеспечит меня и мою семью в будущем, поэтому я начала поиск достойных PAMM-управляющих. Но в большинстве случаев я сталкивалась с тем, что передача средств в доверительное управление процесс длительный, не всегда безопасный, а стартовая сумма инвестиций начинается от пятизначных сумм.

Инвестирование в управляющих требует колоссального опыта, знаний, а также большого стартового капитала, что я не могла себе позволить, будучи молодой мамой, а без всего вышеперечисленного, результата ждать не стоило. Поэтому я решила создать компанию, которая поможет не только мне, но и всем успешным людям, для получения стабильного, высокого дохода.

Мы построили платформу LOTFIX, которая позволяет множеству людей, находясь в любой точке планеты инвестировать в PAMM - управляющих, прошедших тщательную всестороннюю проверку, имеющих многолетнюю успешную статистику и стабильную высокую доходность, что позволяет нашим инвесторам, не тратя свое время на взаимодействие с управляющим, инвестировать средства. Минимальная сумма инвестиций составляет от 100 RUB.

Мы с вами участвуем в построении чего-то большего, чем просто сервис. Мы совместно делаем рынок ПАММ инвестирования более доступным и привлекательным и создаем возможность стабильно высокого дохода для каждого целеустремленного человека.
С наилучшими пожеланиями счастья и благополучия.
Основатель и Генеральный директор lotfix.com: Spirudova Faina

Получайте стабильный высокий доход, инвестируя от 50 рублей на 48 часов
Инвестиции от 107%
Вы желаете получать высокий доход в короткие сроки, Вас давно привлекает возможность стать инвестором, но Вы не обладаете навыками инвестирования?
У вас есть уникальная возможность стать инвестором сервиса lotfix.com: выберете подходящий для Вас Тарифный план, вложите в него средства и получайте доход за короткий промежуток времени.

Маркетинг



Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Яндекс Деньги, Perfect Money, Adv Cash, Киви (позже будут подключены NixMoney,Bitcoin, Visa, MasterCard)
Выплаты инстант
Минимальный вклад 50 рублей
Минималка на вывод 10 рублей
Комиссии при выводе денег нет

Реферальная программа:
1 Уровень: 6%
2 Уровень: 1%
3 Уровень: 1%

Контакты администрации:
Почта: admin@lotfix.com
Группа вк: https://vk.com/club146743058

Мои вклады:



Обзор проекта

Свои отзывы о LOTFIX можете оставлять в комментариях под темой.
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Artur Knows на форуме  
Старый Сегодня, 15:30
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,402
Благодарностей: 11,123
УГ: 39
КП: 0.055
подарки
Re: Lotfix.com - Lotfix
ну конечно столь любимый некоторыми дешманский клоуд с бесплатным ссл и "сильно самописный" скрипт

ТС, вы бы планы подробно расписали... хотя даже и не знаю, стОит ли
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 15:34.
kodyaich вне форума  
Старый Сегодня, 16:19
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 772
Благодарностей: 116
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Lotfix.com - Lotfix
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
ну конечно столь любимый некоторыми дешманский клоуд с бесплатным ссл и "сильно самописный" скрипт

ТС, вы бы планы подробно расписали... хотя даже и не знаю, стОит ли
Не надо тратить времени.

Цитата:
Комиссии при выводе денег нет
Вот это отлично. Наверное на вывод денег нет.
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m7a5 на форуме  
Старый Сегодня, 16:41
#4
Любитель
 
Имя: twin
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2016
Сообщений: 541
Благодарностей: 54
УГ: 7
КП: 0.000
Re: Lotfix.com - Lotfix
Цитата:
Свои отзывы о LOTFIX можете оставлять в комментариях под темой.
Вот это улыбнуло
ТС а скринов с депами так и не видно. Лучше вылаживать батч в текстовом виде
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Последний раз редактировалось invtwin; Сегодня в 16:45.
invtwin на форуме  
Старый Сегодня, 16:48
#5
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Lemberg
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 1,215
Благодарностей: 166
УГ: 2
КП: 0.000
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Re: Lotfix.com - Lotfix
Вы что, сговорились все ? [IMG][/IMG]
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Alex Lemberg на форуме  
Старый Сегодня, 16:52
#6
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 667
Благодарностей: 146
УГ: 690
КП: 0.000
Re: Lotfix.com - Lotfix
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
с бесплатным ссл
Вы как специалист по SSL, расскажите чем плохо шифрование на этом сайте. Почему Вы считаете этот тип шифрования недостаточно надёжным?
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Как развидеть мои посты.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
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