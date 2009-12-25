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Индийский банк Kotak Mahindra задействовал блокчейн в международных расчетах

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Индийский банк Kotak Mahindra задействовал блокчейн в международных расчетах
Крупнейший индийский банк Kotak Mahindra успешно осуществил международную торговую операцию при помощи технологии распределенного реестра, сообщает Cryptocoinsnews.

В финансовой операции участвовали партнеры Kotak Mahindra — компания Deloitte и банк JP Morgan Singapore. По словам представителей индийского банка, технология блокчейн позволяет значительно повысить эффективность подобных операций, устранив излишнюю “бумажную работу” и снизив затраты на оплату труда. Более того, технология распределенного реестра позволит сократить время на проведение таких операций с нескольких недель до нескольких часов.

По мнению представителей Kotak Mahindra, широкие возможности новой технологии принесут значительные выгоды для индийских импортеров, экспортеров, а также повысят эффективность внутренней торговли.

В будущем индийский финансовый институт планирует создать банковский консорциум, который будут специализироваться на разработке решений на базе блокчейна для различных сфер, включая политику KYC (“Знай своего клиента”), трансграничные платежи, внешнеторговые операции, цепи поставок, синдицированные кредиты, аудит на соответствие регулирующим требованиям и т. д.

Напомним, ранее ForkLog сообщал о том, индийская финансово-промышленная группа Mahindra Group в партнерстве с IBM внедряет технологию блокчейн в бизнес-процессы.

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Метки
банк, новости, технология блокчейн
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