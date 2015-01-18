Аукционный дом "Кристис" продал картины на 448 миллионов долларов

Аукционный дом "Christie’s" продал картины на $448 млн и превзошел прошлогодние показатели на 41%
Два миллиардера и ценителя искусства помогли аукциону Christie’s поднять доходность с продаж картин на 41 процент от прошлогодних показателей. Франсуа Пино и Стивен Коэн с общим состоянием около 33 миллиардов долларов на очередном аукционе выставили большинство своих полотен из частной коллекции.
Аукцион проходил в рамках тематики послевоенного, а так же современного искусства. Состоялось мероприятие 17 мая в американском городе Нью-Йорк
Аукцион Кристис благодаря картинам частных коллекций миллиардеров смог повысить показатели доходности от продаж картин на 41 процент. Суммарно было продано 69 картин, из 71 представленного лота. Несколько художников смогли побить свои рекордные суммы по продажам картин. М. Гротджан и Р. Штингель получили за свои картины рекордные суммы для себя. Из всех представленных картин только 3 никто не захотел приобрести.
Некоторые из представленных и купленных работ:
Уникальность: 100.00%
Картина: «Ла-Хара» продана за 35 миллионов долларов
Картина: «Леда и лебедь» продана за 52,9 миллионов долларов
Картина: «Три этюда для портрета Джорджа Дайера» продана за 51,8 миллионов долларов
Специально для mmgp.ru