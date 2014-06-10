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Китай резко увиличивет закупки газа в США
В 2017 году США впервые за всю свою историю увеличили экспортные поставки сжиженного газа в 7 раз, фактически превратив страну в крупного импортера газа. Больше всего американского сжиженного природного газа поставляется в соседнюю Мексику. И вот США начали амбициозно осваивать новые рынки и возможности. Это самый быстрорастущий экспортер газа.
Впервые поставки американского газа в США начались в ноябре 2016 года - 7.3 миллиарда куб.м. К февралю 2017 года США нарастил поставки природного газа в Китае до 10 миллиардов куб.м. ежемесячно, что составляет 20% всего экспорта из США.
По словам Китая они хотят диверсифицировать свои поставки газа, чтобы не зависеть от одного поставщика и от политической ситуации.
Американские компании также собираются взять на себя расходы по поставке сжиженного газа в Китай и частично профинансировать всю сопутствующую инфраструктуру в Китае, а это новые инвестиции и рабочие места для Китая.
Особый интерес у Китая вызвали конкурентоспособные цены на газ из США. По экспортным контрактам цена за тысячу кубометров составляет 130$ - 210$.
Для сравнения, цена российского газа, предлагаемого "Газпромом" составляет 170$ за тысячу кубометров.
Китаю требуется около 200 миллиардов кубометров газа в год. 130 миллиардов Китай добывает самостоятельно, остаток экспортируется из Туркмении. В прошлом году экспорт из Туркмении составил 65 миллиардов куб.м.
Однако, потребности Китая в газе постоянно увеличиваются. Так согласно прогнозу, Китай планирует, что потребность в газе составит 347 миллиардов куб.м. в год. Увеличивающуюся потребность Китай планирует покрыть самостоятельно за счет увеличения добычи природного газа. Запланировано нарастить добычу газа на 50% до 220 миллиардов куб.м. в год.
Что касается поставок российского природного газа, контракт на поставки которого был подписан в 2014 году. Согласно контракту газ должен поставляться в Китай с 2019 года. Однако в контракте была предусмотрена возможность отсрочки поставки на 2 года. По словам Китая, на данный момент он не нуждается в дополнительных поставках российского газа, ему хватает своего и американского. Поэтому исполнение контракта будет перенесено еще на 2 года, когда возникнет потребность в российском газе.
Специально для mmgp.ru