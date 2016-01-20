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Рейтинг 2017 самых молодых холостяков с миллиардными состояниями

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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,440
Благодарностей: 892
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КП: 0.661
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Рейтинг 2017 самых молодых холостяков с миллиардными состояниями
Список самых молодых людей которые не состоят в браке, но имеют миллиардные состояния

Согласно аналитическим данным известного интернет издания Forbes на сегодняшний момент в мире около человек-миллиардеров, которые не состоят в зарегистрированных отношениях.

В Рейтинге 2017 зарегистрировано 2064 миллиардера, из которых всего около 3 процентов не состоявших в браке, а именно 18 девушек и 42 мужчины. Самые юные в рейтинге это сестры Катарина и Александра Андресен, которым отец дал одинаковые доли в семейной компании Ferd. Их состояние суммарно оценивается в 2,4 миллиарда долларов.


А. Андресен не состоит в отношениях, ей правда и всего 21 год, но вот состояние юной леди оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Получила она свой капитал после разделение компании Ferd ее отцом, после которой Александра получила свои 42 процента акций.

Густав Магнар Витзе - в свои 23 года имеет состояние в 1,6 миллиардов долларов. Свои активы он так же получил от отца в размере 47 процентов ценных бумаг компании Salmar ASA.

Д. Коллисон - В свои 26 лет его состояние 1,1 миллиард долларов. Джон является руководителей и основателем ПС Stripe. Джон на сегодняшний момент самый молодой миллиардер, который смог сам добиться успехов в бизнесе, а не получить наследство.

Б. Мерфи - один из основателей Snapchat. Его состояние оценивается в 4 миллиарда долларов, а его возраст всего 28 лет!

Доминго III - его возраст уже 31 год, а состояние его уже 2,4 миллиарда долларов. Хулио известные диджей из Нью-Йорка, но богатство ему принесло наследство акций SABMiller, одного из гигантов производителей пива во всем мире.

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Метки
миллиардеры, рейтинг
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