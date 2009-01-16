Арбитраж Webmoney - arbitrage.webmoney.ru

Арбитраж является постоянно действующим сервисом разрешения споров между участниками системы WebMoney Transfer.
Разбирательство спора в арбитраже призвано обеспечить:
защиту прав и интересов участников системы и самой системы;
быстроту и экономичность процедуры разрешения спора;
сохранение партнерских отношений спорящих сторон, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.
Основные функции арбитража:
Регистрация, рассмотрение и принятие решений по претензиям от участников системы WebMoney. К данной категории относятся любые претензии к участникам системы, ведущим противоправную, незаконную или аморальную деятельность в Сети с использованием WM-реквизитов (мошенничество, рассылка спама, нарушение авторских прав и т.д).
Подробнее о подаче претензий ...
Регистрация, рассмотрение и принятие решений по искам, поступающим со стороны участников системы, пострадавших от действий других участников в результате совершения тех или иных конфликтных WM-операций между ними. К данной категории относятся претензии, вызванные непризнанием платежа, непризнанием обязательств по платежу (отказом в предоставлении товара или услуги), протестом против проведения платежа (в случае кражи средств с кошелька) и т.д.
Подробнее о подаче исков ...
Регистрация контрактов - электронных документов, создаваемых участниками системы WebMoney Transfer и публикуемыми на сайте арбитражного сервиса. Контракты определяют права и обязанности участников торговых сделок, совершаемых с использованием технологий системы WebMoney Transfer, например: поставщиков товаров или услуг и покупателей, кредиторов и дебиторов и др. Арбитраж системы WebMoney Transfer будет принимать во внимание тексты контрактов при разрешении конфликтов, возникающих между участниками торговых сделок.