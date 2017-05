Блокчейн – великая надежда или очередной хайп?

Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах При поддержке

Такие криптовалюты как Биткойн становятся модными в обществе, порождая при этом здоровый скептицизм, но именно у них есть технология, доказавшая практическую пользу для организаций: блокчейн. Многие отрасли экономики исследуют его возможности и ограничения. Преуспел в этом отношении финансовый сектор, особенно после доказанной способности блокчейна эффективно проводить торговые сделки и сделки с ценными бумагами. В секторе недвижимости считают, что использование блокчейна повысит эффективность процессов торговли и передачи малоликвидных активов. Таким образом, блокчейн позиционируется как инструмент, изменяющий все мировые каналы поставок и ускоряющий проведение транзакций через различные границы, а также обеспечивающий прозрачность операций.



Эти варианты использования являются всего лишь верхушкой айсберга зарождающейся технологии, чей уровень развития сейчас сопоставим с первыми годами зарождения Интернета. Цитата: “Мы находимся в самом начале игры”, –



Изначально, блокчейн-технология была методом верификации онлайн Биткойн-транзакций и возможностью для двух сторон вести какие-либо дела в отсутствие доверия между ними. Она была разработана без использования центрального регулирующего органа, такого как банк или правительство, осуществлявшего бы надзор за транзакциями. По существу – блокчейн это общий виртуальный реестр, в котором шифрованные транзакции подтверждаются сторонними участниками. В мире Биткойна эти сторонние участники называются “майнеры” – компьютеры, решающие сложную математическую задачу для подтверждения транзакций и зарабатывания комиссий. Подтверждённые транзакции сохраняются в “блок” и добавляются в цепь. Этот блокчейн (реестр) общедоступен, и поэтому считается, что в нём почти невозможно удалить или изменить данные – но в некоторых случаях такое утверждение является ложным.



В настоящее время, концепция использования блокчейна не ограничивается лишь криптовалютами. Преимущества общедоступного реестра и его кажущаяся устойчивость к подделке записей доступны многим участникам, и используются в различных отраслях. Эксперты утверждают, что не будет единого “материнского блокчейна”, а будет несколько реестров для разных целей. Разнообразные версии блокчейнов уже появляются: оригинальный блокчейн Биткойна открыт для каждого, но у некоторых компаний есть частные блокчейны с системой прав доступа, которая ограничивает участие. Такой подход характерен для компаний, опасающихся штрафов и судебных исков, как последствий от возможного взлома, говорит участник саммита Sarab Sokhey – главный технолог по инновациям компании Verizon Wireless. Они останутся частными, пока технология не вызреет и не будут приняты промышленные стандарты.



Цитата: “Блокчейн может предоставить идентификацию тем, у кого её нет, или обеспечить финансовое участие”, –



Варианты применения блокчейна в бизнесе более-менее понятны, но и в социальной сфере ему тоже есть место. Например, с его помощью можно обеспечить идентификацию без разрешения какого-либо правительства и без географических ограничений. Также, блокчейн упрощает участие в процессе глобальных транзакций наций, менее развитых в технологическом плане. Цитата: “Блокчейн без сомнения впечатляет” Цитата: “Это намного больше, чем эффективные транзакции или гибкость. Это нечто большее. Эта технология может дать возможность идентификации тем, у кого её нет, или обеспечить финансовое участие. Именно в этом заключается вся её мощь”. “Нервные” финансовые институты



Согласно обзору Института Бизнес-ценностей IBM и Economist Intelligence Unit, одна из семи компаний, так называемые “первопроходцы”, с большой вероятностью использует в 2017 блокчейн в производстве в промышленных масштабах. Принявшие участие в опросе были заинтересованы в таких многочисленных преимуществах блокчейна, как уменьшение расходов, неизменяемость записей, прозрачность транзакций и потенциал создания новых бизнес-моделей. К примеру, блокчейн устранит необходимость хранения множества записей о произведённых денежных операциях в банках или у каких-либо третьих сторон. Обзор включает в себя отзывы 200 институтов глобальных финансовых рынков.



Опрос выявил, что “первопроходцы” сосредоточили усилия на следующих сферах бизнеса: безналичные межбанковские и межгосударственные расчёты, оптовые расчёты, выпуск акций и долговых обязательств, справочные данные. Дополнительно отчёт указывает, что в последние годы финансовые институты буквально “кипели от наплыва новых пилотных и концептуальных блокчейн-проектов”, открывая инновационные лаборатории, поддерживая хакатоны, входя в партнёрство с финансовыми стартапами, присоединяясь к консорциумам и сотрудничая с регуляторами.



Можно уверенно сказать, что у банков есть кровная заинтересованность в участии в таких проектах. Цитата: “Банки в основном предоставляют услуги депонирования для передачи средств, и вдруг появляется технология, которая угрожает полностью устранить эти услуги”, – Цитата: “Они взволнованы таким ходом событий, ведь это крупный поток доходов, который они могут потерять. Каким образом? Используя блокчейн, вы можете оперировать сетью, способной передавать средства между участниками в среде с отсутствием доверия, и тем самым вы можете устранить посредника и сократить все связанные с ним затраты”, – Цитата: “По существу, вы превращаете активы в нечто похожее на наличность, которую вы же сами способны передать кому-либо, и та сторона её примет. Это делает передачу активов чрезвычайно эффективной”. Цитата: “Сегодня платёжная информация и личность взаимосвязаны. Эта связка – весьма соблазнительна для хакеров”, – Цитата: “Отделение финансовой информации от личной устраняет эту приманку, а так же исчезает единственная точка взлома и стимул для хакеров”.



Overstock.com находится в первых рядах инноваторов, использующих блокчейн для обеспечения безопасности. “Мы находимся в процессе доказательства возможности торговли безопасностью блокчейна”, – говорит Ralph Daiuto, младший генеральный консул филиала электронной коммерции. Компания одновременно содержит собственную клиринговую фирму и использует цифровые кошельки для фактической передачи активов в процессе торговой сделки. “Целью является сокращение сроков проведения сделок и устранение всех ошибок при использовании этого цикла”. Он добавляет, что при использовании блокчейна, компания может сократить торговые издержки на 70%.



Overstock получил от регуляторов одобрение на торги с использованием блокчейна, предприняв “дополнительные шаги в доказательстве возможностей реального применения этой технологии и продемонстрировав наличие проверенного приложения для блокчейн-технологии”, – говорит Daiuto . “У нас были буквально ежемесячные и чуть ли не недельные циклы образовательных процессов с нашими главными регуляторами”. Около двух лет ушло на подготовку основы и доведение проекта Overstock до текущего состояния.



Недвижимость и смарт-контракты



Рынок недвижимости для блокчейна весьма многообещающ. “Блокчейн решает почти все проблемы, присуствуюшие в недвижимости, в смысле мошенничества, посреднических комиссий, непрозрачной юридической экспертизы, медленного мониторинга цен, комплексного процесса транзакций и других “болезней”, – говорит Ragnar Lifthrasir, президент Международной блокчейн-ассоциации в недвижимости. “Во многих случаях наша технология всё ещё находится на уровне 17-го века – нотариусы до сих пор пользуются печатями”. Блокчейн обещает упростить и ускорить процесс, при этом добавляя прозрачность самих записей.



Например, при продаже дома люди всё ещё подписывают бумажные документы. Информация о сделке должна быть внесена в публичные источники, а это означает, что кто-то должен физически присутствовать в органе местного самоуправления. “Эта основанная на бумагах система является почвой для мошенничества”, говорит Lifthrasir. Решение, предлагаемое блокчейном, довольно прямолинейное, использующее цифровые документы. “Когда я хочу передать имущество, я просто перевожу его из моего кошелька в кошелёк покупателя”.



Он также говорит, что перенос записей о праве собственности в общедоступный источник будет сравнительно лёгким, потому что список объектов уже присутствует в блокчейне. Lifthrasir добавляет, что проверка права собственности будет усилена. “Очень трудно отрицать чьё-либо право на собственность, когда запись этого факта уже есть в публично доступной сети”. Его стартап Velox, развивающийся в округе Кук в Чикаго, использует блокчейн для передачи и записи названий объектов собственности. Также идёт разработка способа отображения залогового состояния объекта на блокчейне.



Так называемые смарт-контракты на блокчейне могут быть поистине революционными. “Они представляют собой контракт в виде программного метода”, говорит Mark Smith, исполнительный директор Symbiont и сопредседатель Совета по смарт-контрактам. Например, смарт-контракт для автокредита может быть в реальном времени привязан к платежам покупателя автомобиля. Если произойдёт просрочка платежа, контракт посчитает это нарушением и инициирует процедуру изъятия автомобиля. В Делавере компания Смита совместно с государством ведёт работы по созданию смарт-записей публичных архивов, способных самостоятельно устанавливать свой срок действия.



Австралийское подразделении компании Ernst & Young разрабатывает пилотную экосистему в области недвижимости на блокчейне, которую используют в настоящее время на рынке для торговли полными или частичными правами собственности. Всем институтам недвижимости и финансов, одобренным Ernst & Young понравилась идея использования блокчейна, но когда дело дошло до фактической реализации “возникли страх и неуверенность”, – говорит James Roberts, партнёр и Австралийский блокчейн-лидер. По сути, Ernst & Young должна гарантировать верификацию участников и транзакций для создания доверия. Цитата: “Мы посчитали, что сможем решить проблему идентификации (людей и учреждений). Мы создадим среду доверия в системе, докажем подлинность и точность такого делопроизводства и возможность его использования для транзакций с собственностью или долгом”.



Цитата: “В нашей системе будут участвовать миллионы и миллионы людей, и для этого потребуется затратить много усилий”, –



Цитата: “Как только вы даёте кому-то доступ в сеть… этот может закончиться тем, что этот кто-то легко получит полный доступ в эту сеть”, –



Проблемы и риски



Безопасность всё ещё остаётся серьёзной проблемой, стоящей перед блокчейном. Цитата: “Правда в том, что однажды предоставив кому-либо доступ в сеть, в большинстве случаев, очень часто это заканчивается тем, что этот кто-то легко получает полный доступ в эту сеть”, – Цитата: “Это огромная проблема с безопасностью”.

Цитата: “Проще говоря, вам придётся пройти через большое количество ограничительных уровней просто для того, чтобы передать сообщение от одного участника системы другому”. Цитата: “Представьте, что вы занимаетесь бизнесом и вдруг они решают откатить блокчейн на сутки назад. Это абсолютно неприемлемо”, – Цитата: “Кое-кто смог удвоить свои деньги”, –



Что касается соблюдения законодательных требований, по крайней мере у регуляторов может быть собственный узел в самом блокчейне, где компании будут определять их уровень доступа к данным, говорит Sandeep Kumar – управляющий директор компании Synechron. Таким образом, регуляторам не придётся ждать передачи документов из банка на проверку соответствия в течении нескольких дней. “Они смогут увидеть их сразу”.



Источник 