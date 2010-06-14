Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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WMID 271258006185 - приём лимитов доверия

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Обсуждение высокодоходных кредитных инструментов, основанных на приеме лимитов доверия Webmoney. До ~10% чистой прибыли в месяц. Все, что выше - под большим вопросом!
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Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,831
Благодарностей: 16,285
Записей в блоге: 54
УГ: 10
подарки
награды Волшебный горшочек 
WMID 271258006185 - приём лимитов доверия
Информация взята из DEPT-Сервиса для ознакомления и обсуждения

WMID 145766660296 Greenex Studio, UnloveQ

BL: 370 (текущий:)

TL: 619 (текущий: )

Претензии / Отзывы / Иски:
Аттестат продавца

Сумма: 20.00 - 500.00 WMZ
Срок: 10 - 365 дней
Ставка: 0.1667 % в день
Порядок возврата: в конце срока

Цель: Для пополнения оборотных средств интернет магазина


после регистрации прошло: ~ 8 лет и 11 месяцев

текущий объем долга: 1502.77 WMZ и 0.00 WMС


Web-сайт: http://greenex-studio.comМегастоке)



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Метки
greenex studio, unloveq, wmid 271258006185
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