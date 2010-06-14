WMID 271258006185 - приём лимитов доверия

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WMID 145766660296 Greenex Studio, UnloveQ
BL: 370 (текущий:
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TL: 619 (текущий:
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Претензии / Отзывы / Иски:
Аттестат продавца
Сумма: 20.00 - 500.00 WMZ
Срок: 10 - 365 дней
Ставка: 0.1667 % в день
Порядок возврата: в конце срока
Цель: Для пополнения оборотных средств интернет магазина
после регистрации прошло: ~ 8 лет и 11 месяцев
текущий объем долга: 1502.77 WMZ
и 0.00 WMС
Web-сайт: http://greenex-studio.com
(в Мегастоке
)
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