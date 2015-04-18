veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,319 Благодарностей: 1,680 УГ: 21 КП: 0.128 подарки

Татарстан потратил на помощь пострадавшим от банковского краха миллиард рублей



В Татарстане в 2017 году сразу несколько региональных банков лишились лицензии. Все началось с того, что в декабре 2016 года начались проблемы с возвратом вкладов населения у второго по размерам банка Татарстана Татфондбанка. Обеспокоенные люди, пошли забирать свои деньги с других местных банков, у которых также оказалось недостаточно средств. После проверок, проведенных Центробанком сразу же 3 банка Казани лишились лицензии. 3 марта лицензии были отозваны у Татфондбанка, который занимал 42 место по России и более мелких Интексбанка и банка Анкор. А 5 апреля была отозвана лицензия у еще одного местного банка Татарстана - Татагропромбанка.



В результате проверки, проведенной Центробанком России была обнаружена самая крупная недостача денежных средств от проблемных банков за всю истории современной истории 140 миллиардов рублей. И это только в одном банке. А всего лишилось лицензии 4 банка.



И хотя вклады физических лиц частично застрахованы, по заявлению многих потерявших деньги людей, они держали на счетах в банках суммы гораздо более крупные, чем те, которые покрывались страховкой. Многие люди копили деньги на жилье.



Вклады юридических лиц и предпринимателей не были застрахованы. Они потеряли все деньги. Именно на помощь предпринимателям, чьи деньги не были застрахованы и потратило Правительство Татарстана 1 миллиард рублей. Для сравнения только в банке Татфондбанк Центробанк выявил хищение на 140 миллиардов рублей, и это только то, что выявил. На самом деле суммы еще больше. Так арбитражный суд Татарстана в деле о банкротстве Татфондбанка насчитал хищений уже на 197 миллиардов рублей и я не удивлюсь, что это цифра не конечная, ведь это только доказанные эпизоды хищения и мошеннических операций.



Но даже 1 миллиард рублей, которые Правительство Татарстана выделило на помощь предпринимателям, пойдут не безвозмездное возмещение им ущерба, а на льготные кредиты. Никто просто так людям деньги не вернет и не компенсирует. Льготные кредиты еще надо будет вернуть с льготными процентами. Всего на микрозаймы пошло 600 миллионов рублей, а на льготный лизинг 250-260 миллионов рублей. Помимо предпринимателей, в пострадавших банках Татарстана было открыты счета около 30 тысяч юридических лиц. Даже не могут подсчитать точное количество юридических лиц, потерявших деньги, не говоря уже о сумме убытка.



На первое февраля официально подсчитанная дыра в капитале Татфондбанка, которая не покрывалась и не обеспечивалась резервами банка составляла 96.7 миллиардов рублей.



Вкладчики потерявшие деньги во 4 прогоревших банках Татарстана объединились и написали коллективные письма к каждому из 450 депутатов ГосДумы РФ. Президент Татарстана доложил Путину, что создан специальный фонд помощи вкладчикам, потерявшим деньги в проблемных банках. И сейчас Правительство Татарстана отчиталось о предоставлении помощи. Но помощь была выдана не безвозмездно, а в виде льготных кредитов.



Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59200e3f37b73 В Татарстане в 2017 году сразу несколько региональных банков лишились лицензии. Все началось с того, что в декабре 2016 года начались проблемы с возвратом вкладов населения у второго по размерам банка Татарстана Татфондбанка. Обеспокоенные люди, пошли забирать свои деньги с других местных банков, у которых также оказалось недостаточно средств. После проверок, проведенных Центробанком сразу же 3 банка Казани лишились лицензии. 3 марта лицензии были отозваны у Татфондбанка, который занимал 42 место по России и более мелких Интексбанка и банка Анкор. А 5 апреля была отозвана лицензия у еще одного местного банка Татарстана - Татагропромбанка.В результате проверки, проведенной Центробанком России была обнаружена самая крупная недостача денежных средств от проблемных банков за всю истории современной истории 140 миллиардов рублей. И это только в одном банке. А всего лишилось лицензии 4 банка.И хотя вклады физических лиц частично застрахованы, по заявлению многих потерявших деньги людей, они держали на счетах в банках суммы гораздо более крупные, чем те, которые покрывались страховкой. Многие люди копили деньги на жилье.Вклады юридических лиц и предпринимателей не были застрахованы. Они потеряли все деньги. Именно на помощь предпринимателям, чьи деньги не были застрахованы и потратило Правительство Татарстана 1 миллиард рублей. Для сравнения только в банке Татфондбанк Центробанк выявил хищение на 140 миллиардов рублей, и это только то, что выявил. На самом деле суммы еще больше. Так арбитражный суд Татарстана в деле о банкротстве Татфондбанка насчитал хищений уже на 197 миллиардов рублей и я не удивлюсь, что это цифра не конечная, ведь это только доказанные эпизоды хищения и мошеннических операций.Но даже 1 миллиард рублей, которые Правительство Татарстана выделило на помощь предпринимателям, пойдут не безвозмездное возмещение им ущерба, а на льготные кредиты. Никто просто так людям деньги не вернет и не компенсирует. Льготные кредиты еще надо будет вернуть с льготными процентами. Всего на микрозаймы пошло 600 миллионов рублей, а на льготный лизинг 250-260 миллионов рублей. Помимо предпринимателей, в пострадавших банках Татарстана было открыты счета около 30 тысяч юридических лиц. Даже не могут подсчитать точное количество юридических лиц, потерявших деньги, не говоря уже о сумме убытка.На первое февраля официально подсчитанная дыра в капитале Татфондбанка, которая не покрывалась и не обеспечивалась резервами банка составляла 96.7 миллиардов рублей.Вкладчики потерявшие деньги во 4 прогоревших банках Татарстана объединились и написали коллективные письма к каждому из 450 депутатов ГосДумы РФ. Президент Татарстана доложил Путину, что создан специальный фонд помощи вкладчикам, потерявшим деньги в проблемных банках. И сейчас Правительство Татарстана отчиталось о предоставлении помощи. Но помощь была выдана не безвозмездно, а в виде льготных кредитов.Специально для mmgp.ru100% уникальный текст

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.

Runalinx. GCProfits. __________________