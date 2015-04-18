Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,196 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Татарстан потратил на помощь пострадавшим от банковского краха миллиард рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:39
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,319
Благодарностей: 1,680
УГ: 21
КП: 0.128
подарки
Татарстан потратил на помощь пострадавшим от банковского краха миллиард рублей


В Татарстане в 2017 году сразу несколько региональных банков лишились лицензии. Все началось с того, что в декабре 2016 года начались проблемы с возвратом вкладов населения у второго по размерам банка Татарстана Татфондбанка. Обеспокоенные люди, пошли забирать свои деньги с других местных банков, у которых также оказалось недостаточно средств. После проверок, проведенных Центробанком сразу же 3 банка Казани лишились лицензии. 3 марта лицензии были отозваны у Татфондбанка, который занимал 42 место по России и более мелких Интексбанка и банка Анкор. А 5 апреля была отозвана лицензия у еще одного местного банка Татарстана - Татагропромбанка.

В результате проверки, проведенной Центробанком России была обнаружена самая крупная недостача денежных средств от проблемных банков за всю истории современной истории 140 миллиардов рублей. И это только в одном банке. А всего лишилось лицензии 4 банка.

И хотя вклады физических лиц частично застрахованы, по заявлению многих потерявших деньги людей, они держали на счетах в банках суммы гораздо более крупные, чем те, которые покрывались страховкой. Многие люди копили деньги на жилье.

Вклады юридических лиц и предпринимателей не были застрахованы. Они потеряли все деньги. Именно на помощь предпринимателям, чьи деньги не были застрахованы и потратило Правительство Татарстана 1 миллиард рублей. Для сравнения только в банке Татфондбанк Центробанк выявил хищение на 140 миллиардов рублей, и это только то, что выявил. На самом деле суммы еще больше. Так арбитражный суд Татарстана в деле о банкротстве Татфондбанка насчитал хищений уже на 197 миллиардов рублей и я не удивлюсь, что это цифра не конечная, ведь это только доказанные эпизоды хищения и мошеннических операций.

Но даже 1 миллиард рублей, которые Правительство Татарстана выделило на помощь предпринимателям, пойдут не безвозмездное возмещение им ущерба, а на льготные кредиты. Никто просто так людям деньги не вернет и не компенсирует. Льготные кредиты еще надо будет вернуть с льготными процентами. Всего на микрозаймы пошло 600 миллионов рублей, а на льготный лизинг 250-260 миллионов рублей. Помимо предпринимателей, в пострадавших банках Татарстана было открыты счета около 30 тысяч юридических лиц. Даже не могут подсчитать точное количество юридических лиц, потерявших деньги, не говоря уже о сумме убытка.

На первое февраля официально подсчитанная дыра в капитале Татфондбанка, которая не покрывалась и не обеспечивалась резервами банка составляла 96.7 миллиардов рублей.

Вкладчики потерявшие деньги во 4 прогоревших банках Татарстана объединились и написали коллективные письма к каждому из 450 депутатов ГосДумы РФ. Президент Татарстана доложил Путину, что создан специальный фонд помощи вкладчикам, потерявшим деньги в проблемных банках. И сейчас Правительство Татарстана отчиталось о предоставлении помощи. Но помощь была выдана не безвозмездно, а в виде льготных кредитов.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59200e3f37b73
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.
Runalinx. GCProfits.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жириновский потратил 100 тыс. рублей на банкет по случаю победы Трампа (фото) dengov Новости в мире финансов и инвестиций 180 23.11.2016 17:03
Страховщики ОСАГО не доплатили пострадавшим 330 млрд рублей Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.07.2016 14:27
«Газпром» потратил 2,4 трлн рублей на невостребованные проекты Gronald Новости в мире финансов и инвестиций 0 29.07.2015 13:14
Потратил на миллиард руб. больше, чем заработал: минчанин прогорел на покупке квартир Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.06.2015 06:49
В крымские виноградники вложат миллиард рублей ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2015 14:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dengov
Банки добились права получать налоговые справки россиян
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Ровенский фрилансер получил MacBook Pro за cashless
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар centrashi
Дневник centrashi - делаю деньги на инвестициях
От centrashi в разделе «Дневник манимейкера»
Аватар bizneser
Может ли блокчейн изменить современную энергетику
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватар mysilver
Скорость форума Moneymakergroup.ru
От mysilver в разделе «Общий раздел»
Аватар moskva
Стали известны курс гривны, инфляция, рост ВВП заложенные в проекте бюджетной -2017
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,196
Тем
470,306
Сообщений
11,630,613

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube