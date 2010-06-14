Лучшие монеты года Украины за 2016

Завершилось проведение первого этапа конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2016 год.
Путем всеукраинского голосования были определены три монеты в каждой из номинаций конкурса ( "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение", "Лучшее художественное решение"), набравшие наибольшее количество голосов.
Второй этап конкурса, где будут определяться лучшие монеты 2016 года, состоится в скором времени. Напомним, что на втором этапе члены специально созданной комиссии путем тайного голосования определят победителя конкурса в каждой номинации (среди авторов этих трех выбранных монет).
Наибольшее количество голосов набрали такие монеты:
─ в номинации "Лучшая монета года":
"Ко дню Святого Николая" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук- 12,12%;
"Петриковская роспись" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Наталья Фандикова - 10,59%;
"Щедрик" (серебро, номинал 20 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук - 9,44%;
─ в номинации "Уникальное идейное решение":
"Украина начинается с тебя" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук- 10,53%;
"Ко дню Святого Николая" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук- 7,15%;
"Древний Вышгород" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Святослав Иваненко - 6,95%;
─ в номинации "Лучшее художественное решение":
"Петриковская роспись" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Наталья Фандикова - 16,29%;
"Ко дню Святого Николая" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук- 10,81%;
"Древний Вышгород" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Святослав Иваненко - 8,53%.
Также активно голосовали за монеты: "Щедрик" (нейзильбер), "Петриковская роспись" (серебро), "башмачок настоящий" (серебро, нейзильбер), "Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа" (серебро, нейзильбер), "100 лет пожарному автомобилю Украины "(нейзильбер). К сожалению, по условиям конкурса они не попали ко второму этапу.
В конкурсе приняли участие более шести тысяч человек.
Больше всего анкет поступило в специально оборудованные ящики, которые были установлены в зданиях Национального банка Украины в регионах (36%) и в помещениях банков-дистрибьюторов Национального банка Украины (39%). Также анкеты собирались Ассоциацией нумизматов Украины (20%) и поступали по электронной почте (5%).
По материалам НБУ