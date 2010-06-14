Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,189 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Лучшие монеты года Украины за 2016

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:30
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,827
Благодарностей: 16,285
Записей в блоге: 54
УГ: 10
подарки
награды Волшебный горшочек 
Лучшие монеты года Украины за 2016
Завершилось проведение первого этапа конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2016 год.

Путем всеукраинского голосования были определены три монеты в каждой из номинаций конкурса ( "Лучшая монета года", "Уникальное идейное решение", "Лучшее художественное решение"), набравшие наибольшее количество голосов.

Второй этап конкурса, где будут определяться лучшие монеты 2016 года, состоится в скором времени. Напомним, что на втором этапе члены специально созданной комиссии путем тайного голосования определят победителя конкурса в каждой номинации (среди авторов этих трех выбранных монет).



Наибольшее количество голосов набрали такие монеты:

─ в номинации "Лучшая монета года":

"Ко дню Святого Николая" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук- 12,12%;
"Петриковская роспись" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Наталья Фандикова - 10,59%;
"Щедрик" (серебро, номинал 20 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук - 9,44%;

─ в номинации "Уникальное идейное решение":

"Украина начинается с тебя" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук- 10,53%;
"Ко дню Святого Николая" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук- 7,15%;
"Древний Вышгород" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Святослав Иваненко - 6,95%;

─ в номинации "Лучшее художественное решение":

"Петриковская роспись" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Наталья Фандикова - 16,29%;
"Ко дню Святого Николая" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук- 10,81%;
"Древний Вышгород" (нейзильбер, номинал 5 грн.) - автор эскизов - Святослав Иваненко - 8,53%.

Также активно голосовали за монеты: "Щедрик" (нейзильбер), "Петриковская роспись" (серебро), "башмачок настоящий" (серебро, нейзильбер), "Памяти жертв геноцида крымскотатарского народа" (серебро, нейзильбер), "100 лет пожарному автомобилю Украины "(нейзильбер). К сожалению, по условиям конкурса они не попали ко второму этапу.

В конкурсе приняли участие более шести тысяч человек.

Больше всего анкет поступило в специально оборудованные ящики, которые были установлены в зданиях Национального банка Украины в регионах (36%) и в помещениях банков-дистрибьюторов Национального банка Украины (39%). Также анкеты собирались Ассоциацией нумизматов Украины (20%) и поступали по электронной почте (5%).

По материалам НБУ
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Официальный обменник MMGP
Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 10:33.
morg на форуме  
Ответить
Метки
инвестиционные монеты, монеты, нбу
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Памятные монеты Украины выпущенные в 2016 году morg Банки Украины 2 10.03.2017 15:13
Лучшие книги 2016 года — выбор Билла Гейтса BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 19 13.12.2016 11:35
Банк для iPhone: лучшие мобильные банки 2016 года по версии Deloitte Анна Чернобай Банковский форум 5 29.11.2016 22:33
РБК выбрал «лучшие стартапы и сделки» 2016 года для своей премии - узнай лучших! dengov Новости в мире финансов и инвестиций 30 15.11.2016 12:42
Национальный банк Украины и его памятные монеты этого года (ФОТО) Lektor05 Новости в мире финансов и инвестиций 2 01.08.2016 01:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар userig
ZaeBux.com - новый перспективный спонсор.
От userig в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
COPY FX Robo 15-30% в месяц
От Vadik1 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар kamol_mix
Samsung GALAXY Note спас полицейского от пули
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар O.Andru
Золотой капкан для Поднебесной
От O.Andru в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Save83
Богатые россияне скупают недвижимость в Греции
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Google Nexus 5 пользуется огромной популярностью у покупателей
От he3k в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
411,189
Тем
470,294
Сообщений
11,629,985

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube