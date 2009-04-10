Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,189 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Трамп предложит сбалансировать бюджет США за 10 лет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:28
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,118
Благодарностей: 3,614
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 508
Подписок: 41
подарки
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Трамп предложит сбалансировать бюджет США за 10 лет
Проект федерального бюджета США на 2017–2018 финансовый год (начнется 1 октября), подготовленный администрацией Дональда Трампа, включает намерение сбалансировать бюджет в течение 10 лет, рассказал Bloomberg неназванный американский чиновник. Бюджетный план будет внесен в Конгресс во вторник, 23 мая.

Ликвидировать дефицит бюджета предлагается за счет глубокого сокращения расходов на различные социальные программы, такие как продовольственные карты для малоимущих (в 2016 году ими пользовались 44,2 млн американцев), медицинское обеспечение для людей с ограниченными доходами Medicaid, пособия и льготы федеральным госслужащим.

В то же время Трамп решил не трогать дорогостоящие программы социального обеспечения пенсионеров, инвалидов и иждивенцев Social Security и медицинского страхования Medicare, пишет Bloomberg.
За последние 10 финансовых лет дефицит федерального бюджета США составил в среднем $790 млрд. В текущем финансовом году дефицит составит $559 млрд, прогнозирует Бюджетное управление конгресса.

В план также будут включены детали налоговой реформы, которую ранее анонсировали американские власти, обещая крупнейшие сокращения налогов с 1980-х годов. Налоговая реформа и задача сбалансировать бюджет совмещаются только в том случае, если сокращения налоговых ставок будут в значительной степени компенсированы ликвидацией многочисленных налоговых вычетов и льгот, отмечает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Бюджетный план строится на предположении, что годовой рост ВВП США достигнет 3% к 2021 году, но это очень оптимистично, учитывая, что Бюджетное управление конгресса прогнозирует к тому времени только 1,9% роста.

По данным Associated Press, проект бюджета также будет содержать беспрецедентную для США норму о гарантированном предоставлении оплачиваемых декретных отпусков для родителей новорожденных. Федеральное правительство планирует обязать штаты гарантировать оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным в течение шести недель. Эта инициатива была включена в план по настоянию дочери Трампа Иванки.

Закон США от 1993 года обеспечивает только возможность уйти в неоплачиваемый декретный отпуск после рождения ребенка на 12 недель — в течение этого времени работника не имеют право уволить. По данным Международной организации труда, США наряду с Папуа-Новой Гвинеей — единственные страны в мире, где не гарантируется оплата во время отпуска по уходу за новорожденным.

материал с rbc.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Дополнительные плюшки успешным рефералам

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трамп увеличит бюджет НАСА на 628 млн, и кое-что из прошлого assss Новости в мире финансов и инвестиций 13 05.05.2017 12:59
ЕС предложит британцам купить у них гражданство! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 14 27.11.2016 15:02
Минфин предложил повысить налоги, чтобы сбалансировать бюджет Room Новости в мире финансов и инвестиций 3 31.08.2016 14:40
Кто предложит контракт в бинарных опционах? Елена Федотова 1334711776 Знакомства и встречи 0 11.06.2015 00:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tigrenish
Приложение от "Деньги Mail.ru" позволит переводить средства с карты на карту
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
7 голландских стартапов на 2017 год
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Knjaz
planet-invest.net - Planet-Invest
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
HYIPINV - Hyipinv.org
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kingcasha
В Японии роботы будут изготовлять косметику
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Egoistka
Sun-cash.org - sun-cash
От Egoistka в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,189
Тем
470,294
Сообщений
11,629,985

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube