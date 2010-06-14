Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Новые памятные монеты 5 и 10 гривен от НБУ

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Новые памятные монеты 5 и 10 гривен от НБУ
17 мая 2017 НБУ ввёл в обращение 2 памятные монеты и 10 гривен посвященные легендарной Каменец-Подольской крепости (замка), одной из красивейших памятников архитектуры Украины. Замок был главной оборонительным сооружением в комплексе укреплений города, неоднократно подвергался изменениям и перестраивался. Сейчас замок является составной частью Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника.

Номинал 5 грн - розничная цена 43 грн (серебро)

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись УКРАИНА; в центре на зеркальном фоне - план старого замка в г.. Каменце-Подольском; справа год чеканки монеты - 2017, внизу номинал - 5 ГРИВЕН; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен Каменец-Подольскую крепость и размещены надписи: Каменец-Подольский / СТАРЫЙ ЗАМОК (полукругом вверху).



Номинал 10 грн - розничная цена 968 грн.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись УКРАИНА; в центре на зеркальном фоне - план старого замка в г.. Каменце-Подольском; справа год чеканки монеты - 2017, внизу номинал - 10 ГРИВЕН.

На реверсе монеты изображен Каменец-Подольскую крепость и размещены надписи: Каменец-Подольский / СТАРЫЙ ЗАМОК (полукругом вверху).


По материалам НБУ.
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Метки
инвестиционные монеты, монеты, нбу
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