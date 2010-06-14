Новые памятные монеты 5 и 10 гривен от НБУ

17 мая 2017 НБУ ввёл в обращение 2 памятные монеты и 10 гривен посвященные легендарной Каменец-Подольской крепости (замка), одной из красивейших памятников архитектуры Украины. Замок был главной оборонительным сооружением в комплексе укреплений города, неоднократно подвергался изменениям и перестраивался. Сейчас замок является составной частью Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника.
Номинал 5 грн - розничная цена 43 грн (серебро)
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись УКРАИНА; в центре на зеркальном фоне - план старого замка в г.. Каменце-Подольском; справа год чеканки монеты - 2017, внизу номинал - 5 ГРИВЕН; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты изображен Каменец-Подольскую крепость и размещены надписи: Каменец-Подольский / СТАРЫЙ ЗАМОК (полукругом вверху).
Номинал 10 грн - розничная цена 968 грн.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины и надпись УКРАИНА; в центре на зеркальном фоне - план старого замка в г.. Каменце-Подольском; справа год чеканки монеты - 2017, внизу номинал - 10 ГРИВЕН.
На реверсе монеты изображен Каменец-Подольскую крепость и размещены надписи: Каменец-Подольский / СТАРЫЙ ЗАМОК (полукругом вверху).
По материалам НБУ
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