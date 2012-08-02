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Рыночная капитализация криптовалют достигла нового максимума

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Старый Сегодня, 01:04
#1
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Рыночная капитализация криптовалют достигла нового максимума
За квартал рыночная капитализация цифровых валют выросла на 220%



Общая рыночная капитализация всех криптовалют достигла нового максимума, превысив отметку 60 млрд долларов на фоне растущего интереса со стороны инвесторов.

Во время вчерашних торгов показатель достиг отметки 63,5 млрд долларов, согласно онлайн-сервису Coinmarketcap. Показатель вырос на 18% за неделю, 115% — за месяц и 220% — за квартал.

Эксперты отмечают, что одной из причин такого стремительного роста является тот факт, что все больше людей начинают узнавать о криптовалютах и их преимуществах с точки зрения инвестирования.


По словам старшего трейдера Octagon Financial Райана Рабаглиа, развитие рынка криптовалют все чаще освещается в СМИ, что привлекает инвесторов.

Ранее сообщалось о том, что Skandiabanken, норвежский интернет-банк, добавил поддержку Bitcoin-счетов на свою веб-платформу В результате нововведения клиенты банка могут получить доступ к своим счетам на Coinbase через онлайн-банкинг. Кроме того, каждый клиент сможет совершить покупку биткоинов прямо на платформе банка при помощи платежного процессора PayPal.

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Старый Сегодня, 01:14
#2
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Инвестирую в: Другое
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Re: Рыночная капитализация криптовалют достигла нового максимума
А биток тоже постоянно растёт и растет, хотя не совсем понятно почему
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