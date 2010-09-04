Сегодня, 19 мая, стартовал Token Sale проекта Storj, в ходе которого планируется собрать $30 млн. Средства будут направлены на разработку новых продуктов компании, помогут усовершенствовать уже существующие программные решения, а также будут направлены на оплату труда разработчикам и масштабирование сети.
Кроме того, команда проекта Storj планирует перенести свою децентрализованную службу хранения с блокчейна биткоина на блокчейн Ethereum.
На сайте проекта можно наблюдать за ходом Token Sale:
Как видно из данных раздела Token Sale сайта проекта Storj, к настоящему моменту уже собрано больше половины от целевой суммы, а именно: $19,1 млн, в том числе 730 BTC и 23 694 ETH. Текущая цена токена STORJ составляет $0,50.
Напомним, решение о переносе децентрализованной службы хранения на платформу Ethereum связано прежде всего с невозможностью дальше эффективно развивать проект, используя блокчейн биткоина и протокол Counterparty, который достаточно давно не обновлялся.
Команда проекта Storj приняла решение переосмыслить парадигму развития проекта и построить сеть на основе большого количества взаимодействующих между собой приложений для хранения данных.
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