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"Хлебные инвестиции" вкладывает $1,2 млн. в энергоэффективность

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"Хлебные инвестиции" вкладывает $1,2 млн. в энергоэффективность

Украинский производитель хлебопродуктов провел на ОАО "Ивано-Франковский хлебокомбинат" масштабную модернизацию производства по европейским стандартам. Как сказано на сайте холдинга, на хлебокомбинате была введена в эксплуатацию энергосберегающая система транспортеров для охлаждения, нарезки и упаковки хлебобулочных изделий литовской фирмы "Довайна".

Благодаря данной системе продукцию можно порезать и упаковать спустя только час после выпечки. Качество хлеба также возрастет, так как система не нарушает охладительные процессы при упаковке. Для западноевропейских производств такой процесс является нормой.

Помимо этого, был усовершенствован склад готовой продукции, а также введена система автоматического формирования заявки — проект немецкой компании TOOLBOX – система DISPOTOOL для автоматизированного распределения продукции для потребителей. Был также осуществлен полный переход на использование пластиковой тары, приобретены 18 автомобилей для перевозки хлеба марки Mercedes.

В общей сложности инвестиции достигли $1,2 млн.

Интегрированный холдинг хлебопекарских предприятий "Хлебные инвестиции" объединяет заводы в разных областях Украины (Житомирская, Волынская, Черновицкая, Киевская, Ивано-Франковская области). Ежегодный объем выпуска продукции холдинга составляет 132 тыс. тонн.

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