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Производитель свинины KSG Agro инвестирует в расширение поголовья

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Производитель свинины KSG Agro инвестирует в расширение поголовья

Агрокомпания KSG Agro намерена реализовать проект по доращиванию свиней в Грузии и увеличить поголовье скота в целом. Председатель совета директоров KSG Agro, Сергей Касьянов, сообщил, что, работая над проектом по доращиванию свиней в Грузии, компания нашла партнеров, готовых инвестировать в свиноводческий бизнес. Деталей данного проекта Сергей Касьянов не уточнил.

Он также отметил, что в нынешнем году прогнозируется спад производства свинины в Украине на 10-15%. В частности количество заказов, поступивших в агрохолдинг, в 2 раза превышает производственные возможности компании. В связи с этим, руководство планирует увеличить количество свиноматок, ввести дополнительный комплекс для содержания их, чтобы производство и продажи выросли примерно на 10%.

Параллельно с этим, KSG Agro будет продолжать модернизировать свинокомплекс: намечено строительство нового комплекса по содержанию и откорму свиноматок.

На эти и другие цели в 2017 году планируется направить 12 млн. грн. инвестиций.

В долгосрочной перспективе, как рассказал генеральный директор KSG Agro Сергей Мазин, компания планирует увеличить поголовье в 2 раза. Компания также не считает целесообразным инвестировать в развитие теплогенерации из альтернативного топлива.

KSG Agro, основанная в 2001 году, занимается свиноводством, растениеводством, переработкой, производством муки и биотоплива.

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