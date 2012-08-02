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Финансовые результаты Amazon через 20 лет спустя IPO

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Имя: Александр
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Финансовые результаты Amazon через 20 лет спустя IPO
Путь к мировому господству очень сложный. На этой неделе, ровно 20 лет назад Amazon стала публичной компанией. С тех пор онлайн-ритейлер книг превратился в глобального розничного гиганта торговли, рыночная капитализация которого превышает $ 430 млрд. Если вы купили акции Amazon во время первого публичного размещения, можно было бы получить 50,000% прибыли (плюс или минус несколько тысяч процентов). Сейчас компания занимает четвертое место среди наиболее ценных компаний на фондовом рынке США.



Примечательно то, что за последние 20 лет Amazon получила чистую прибыль в размере $ 5 миллиардов (с поправкой на инфляцию). К примеру, прибыль Exxon с момента IPO превышает доход розничного гиганта в 100 раз. И все же, инвесторы верят в будущее Amazon и то, что она стоит на десятки миллиардов больше, чем любая другая компания. Amazon постоянно занимался тем, чтобы занять глобальное доминирование на рынке. Агрессивный генеральный директор Джефф Безос постоянно стремился расти и побеждать многих конкурентов. Но теперь это становится труднее, и компании все сложнее не превращать денежный поток в большие прибыли. Половина чистой прибыли, полученной Amazon за последние 20 лет, приходится на последние четыре квартала.

Тем не менее ритейлеру Amazon предстоит тяжелый путь, чтобы получать рекордную прибыль, которые имеют ее конкуренты с похожей рыночной оценкой. Но до тех пор, компания остается лучшим образцом для технических проектов с большими планами, и небольшими доходами.

Перевод специально для mmgp.ru

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