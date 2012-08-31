Робот успешно посадил пассажирский самолет - испытание

Американская компания Aurora Flight Sciences провела очередные испытания роботизированной системы ALIAS, позволяющей конвертировать любой пилотируемый летательный аппарат в беспилотник.
Согласно сообщению компании, робота установили в тренажере кабины пилотов пассажирского самолета Boeing 737-800NG, и он успешно посадил виртуальный самолет.
Быстрая конвертация пилотируемых летательных аппаратов в беспилотники позволяет решить несколько задач. В частности, такая возможность позволяет компенсировать нехватку беспилотников. Кроме того, обеспилоченная техника позволяет использовать технику по ее прямому назначению, при этом не подвергая опасности жизни пилотов.
Во время испытаний на тренажере Boeing 737-800NG отрабатывался сценарий, по которому командир воздушного судна в полете оказался неспособен вести самолет. Система ALIAS, выполнявшая роль второго пилота, перехватила управление на себя, успешно довела виртуальный самолет до аэропорта и посадила его.
Во время испытаний Boeing шел в режиме автопилота, позволяющего самолету выполнять и автоматическую посадку. Робот ALIAS, поворачивая верньеры на приборной панеле, передвигая рукояти закрылков и ручки газа, отдавала автопилоту необходимые команды.