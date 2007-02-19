ПАММ-счет Trinity:10001710 (ICE FX)

Управляемый Счет Trinity:10001710 (ICE FX)
Дата создания: 17.05.2017
Тип счета: STP
Валюта счета: USD
Управляющий (базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 9,904 USD
Максимальная просадка за неделю: 10%
Максимальное кредитное плечо: 1:100
Инвестор
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 1000 USD
Вознаграждение управляющего: 20% (80% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 0%
Анкета трейдера
Тип торговой системы: Пробой, тренд, импульс
Торгуемые инструменты:
Приемы по увеличению риска: нет
Прошлые счета: неизвестно
Дополнительно
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Обзор форекс-брокера ICE FX
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Trinity