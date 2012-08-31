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Безымянная картина Баския продана за рекордные $110 миллионов

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Безымянная картина Баския продана за рекордные $110 миллионов
Работа художника Жана-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордную сумму в 110,5 миллионов долларов. Торги продлились всего 10 минут.



Безымянная работа Баския стала также самой дорогой в истории картиной авторства афроамериканца и первой картиной с 1980 года, чья цена на торгах превысила отметку в 100 млн долларов. Картина выполнена масляной, акриловой и аэрозольной красками.

Годом ранее другая картина Баския была приобретена тем же человеком за сумму вдвое меньше. Обе работы купил японский модельер Юсаку Маезава, который планирует открыть музей, посвященный творчеству Жана-Мишеля Баския.

Жан-Мишель Баския родился в Нью-Йорке в 1960 году. Он умер в 27 лет, в 1998 году, от отравления наркотиками (он смешал героин и кокаин). К этому моменту он был художником всего семь лет.

Он прославился сначала как граффити-художник, а затем, в 1980-х годах как очень успешный неоэкспрессионист.

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