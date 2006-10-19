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ПАММ-счет Oracle:10001706 (ICE FX)

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#1
Форекс-блогер
 
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Имя: Артем
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Инвестирую в: Форекс
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ПАММ-счет Oracle:10001706 (ICE FX)
Управляемый Счет Oracle:10001706 (ICE FX)

Дата создания: 16.05.2017
Тип счета: STP
Валюта счета: USD

Управляющий (базовый счет)
Текущий капитал управляющего: 2,029 USD
Максимальная просадка за неделю: 10%
Максимальное кредитное плечо: 1:20
Подробнее о максимальной просадке
Размер макс. просадки определяет глубину потерь, по достижению которой торговля на счету будет автоматически закрыта и заблокирована до следующего периода (недели или суток в зависимости от сработанного параметра)


Инвестор
Минимальная инвестиция ПАММ: 100 USD
Минимальная инвестиция МАМ (индивидуальный инвестиционный счет): 1000 USD
Вознаграждение управляющего: 20% (80% получает инвестор)
Вознаграждение агента (с прибыли управляющего): 10%

Анкета трейдера

Тип торговой системы:
Торгуемые инструменты:
Приемы по увеличению риска:
Прошлые счета: неизвестно

Дополнительно:
Обзор форекс-брокера ICE FX
Мониторинг счетов ICE FX
Ветка ICE FX на этом форуме

Инвестировать в счет:
Oracle
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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