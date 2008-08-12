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Мальчик взломал смартфоны участников IT-конференции с помощью плюшевого медведя

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Мальчик взломал смартфоны участников IT-конференции с помощью плюшевого медведя
Рубен Пол, 11-летний мальчик из Остина, (штат Техас, США) наглядно показал то, какую серьезную опасность могут представлять все “умные” домашние устройства и даже новые детские игрушки.


На международной конференции по вопросам кибербезопасности в Нидерландах он сумел взломать смартфоны присутствовавших на мероприятии IT-специалистов при помощи своего “умного” плюшевого медведя с Bluetooth, передает OpenReporter.

Мальчик напомнил всем людям, что абсолютно любая “умная” игрушка может стать “оружием” хакера.

“От самолетов до автомобилей, от смартфонов до “умных домов” – все, что угодно, любая игрушка дает возможность контролировать людей при помощи Интернета. Любой предмет может стать оружием, от терминаторов до плюшевых мишек”, – заявил молодой докладчик.

Мальчик показал на своем медвежонке, как это работает.

Эта “умная» игрушка” подключается к Интернету, и с ее помощью дети и родители могут оставлять друг другу милые сообщения. Для этого специальное устройство в новой популярной игрушке имеет электронную связь с “облачным” интернет-сервисом при помощи wi-fi и Bluetooth.

Рубен соединил свой ноутбук с устройством под названием Raspberry Pi – миниатюрным компьютером размером с кредитную карточку, и подключился к телефонам сидящих в зале специалистов, у которых был Bluetooth. Ко всеобщему удивлению, он вывел на экран ноутбука десятки телефонных номеров, в том числе номера некоторых чиновников высшего ранга.

Затем Рубен “взломал” медведя и заставил его мигать лампочками и воспроизводить аудиозапись.

Мальчик доказал, что любые “умные” устройства дают мошенникам возможность шпионить за владельцами, в том числе за детьми, получать конфиденциальную информацию, следить за передвижениями человека и оставлять ему ложные сообщения.

Когда талантливый ребенок впервые “взломал” детскую машинку, он рассказал об этом родителям. Они были шокированы и помогли Рубену открыть собственную организацию “Кибер-Шаолинь”. С ее помощью он информирует детей и взрослых о том, какие последствия могут быть у пренебрежения кибербезопасностью.

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