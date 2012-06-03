Newton 4 - newton4.me

Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер и не призывает к каким-либо действиям)
Старт проекта: 19.05.2017
Newton4.me
О компании (взято с сайта):
Цитата:
Newton – это инновационная программа, которая объединила в себе все лучшее, что принес миру информационный и технологический прогресс последнего десятилетия. Newton обладает искусственным интеллектом, благодаря чему способна адаптироваться и обучаться, анализируя деятельность пользователя. После окончания процесса синхронизации программа начинает понимать поставленные задачи и автоматизировать их, открывая массу новых возможностей.
Инвестиционные условия :
3.5% в день на 60 дней
Мин. депозит: 20$
Макс. депозит: 10.000$
Тип выплат: инстант
Мин. сумма для вывода: 1$
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