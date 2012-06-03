Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Newton 4 - newton4.me

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:44
#1
Представитель FairMonitor
Премиум
 
Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 4,942
Благодарностей: 2,112
УГ: 7
КП: 0.379
подарки
Newton 4 - newton4.me
Я не Админ и не создатель проекта (тема носит ознакомительный характер и не призывает к каким-либо действиям)

Старт проекта: 19.05.2017

Newton4.me


О компании (взято с сайта):

Цитата:
Newton – это инновационная программа, которая объединила в себе все лучшее, что принес миру информационный и технологический прогресс последнего десятилетия. Newton обладает искусственным интеллектом, благодаря чему способна адаптироваться и обучаться, анализируя деятельность пользователя. После окончания процесса синхронизации программа начинает понимать поставленные задачи и автоматизировать их, открывая массу новых возможностей.
Инвестиционные условия :

3.5% в день на 60 дней

Мин. депозит: 20$

Макс. депозит: 10.000$

Тип выплат: инстант

Мин. сумма для вывода: 1$

Партнёрская программа: Реферальное вознаграждение составляет 7% от суммы депозитов приглашенных вами партнеров

Платежные системы: PerfectMoney, Payeer , AdvCash, Bitcoin

Контакты:

admin@newton4.me
+44(138)040-00-01
Telegram Чат (ru)
Telegram Чат (eng)


Посмотреть проект и зарегистрироваться


Депозит (листинг):

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andkrs на форуме  
Сказали спасибо:
FairMonitor (Вчера)
Старый Вчера, 23:45
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,739
Благодарностей: 5,987
УГ: 35
КП: 0.142
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Newton 4 - newton4.me
а где же яблочко?
сайт очень здорово смотрится и у Тс смотрю вклад серьёзный
Цитата:
IP Address 104.27.130.188 - 145 other sites hosted on this server
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ссл на полгода.
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Вчера, 23:54
#3
 
Имя: Жанна
Пол: Женский
Адрес: Belarus, Baranovichi
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 7,453
Благодарностей: 4,725
УГ: 1
КП: 0.442
подарки
Re: Newton 4 - newton4.me
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Тс смотрю вклад серьёзный
ну сколько дали, столько и вклал)) листинг ж
__________________
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vfhmirf на форуме  
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