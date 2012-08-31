Число пользователей платформы Coinbase достигло 7 млн

Количество пользователей услугами оператора цифровых валют Coinbase достигло отметки в 7 млн.
Как видно из данных на сайте компании, в настоящее время число криптокошельков на платформе Coinbase составляет 22,5 млн. Кроме того, на Reddit сообщается о том, что каждые 5-6 дней клиентская база популярного американского сервиса пополняется примерно 100 тыс. новых пользователей.
Базирующаяся в Сан-Франциско криптовалютная платформа Coinbase была создана в июне 2012 года Брайаном Армстронгом и бывшим трейдером Goldman Sachs Фредом Эрсамом. В мае 2013 года компании удалось привлечь $5 млн в рамках финансирования серии А от венчурной фирмы Union Square Ventures. К настоящему моменту компания Coinbase всего привлекла $117 млн от таких известных организаций, как Andreessen Horowitz, NYSE, MUFG, BBVA и т. д.
Ранее ForkLog сообщал о том, что норвежский банк Skandiabanken, являющийся подразделением известного финансового института Skandia, объявил об интеграции с криптовалютной платформой Coinbase.