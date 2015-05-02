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Стартап KeepTruckin привлек $18 млн. инвестиций

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Стартап KeepTruckin привлек $18 млн. инвестиций

Стартап KeepTruckin, расположенный в Сан-Франциско, платформа для транспортных компаний, помогающая отслеживать движение и управлять своим транспортом, привлек $18 млн. инвестиций.

Лид-инвестором раунда выступил Scale Venture Partners при участии GV и Index Ventures.


Компания за счет полученных средств усилит команду разработчиков, инженеров, продавцов, и отдел поддержки, а также повысит качество своего продукта.


KeepTruckin – это самый простой в использовании и самый надежный электронный транспортный журнал доступный с iPhone и Android устройств. KeepTruckin предлагает транспортным компаниям использование своей платформы управления автопарком, что включает в себя электронный журнал Electronic Logging Device, возможность отследивания транспортных средств по GPS, формирование отчетности IFTA, диагностику автомобилей, мониторинг производительности водителей, отслеживание использования транспортных средств и другие инструменты.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/keept...b-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/591f40f2befd4
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