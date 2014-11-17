Vesalius Biocapital провел первое закрытие 3-го венчурного фонда объемом €65 млн.

Vesalius Biocapital, расположенная в Люксембурге венчурная компания, специализирующаяся в области наук о жизни, провела первое закрытие своего третьего фонда на сумму более 65 миллионов евро.
До окончательного закрытия в 2018 году Vesalius Biocapital III будет принимать новых инвесторов на основе "скользящего закрытия". Сразу же после этого фонд планирует инвестировать в поздних раундах финансирования в европейские компании, занимающиеся наукой о жизни, в области разработки лекарств, медицинских технологий, диагностики и цифрового здравоохранения, обеспечивая их капиталом для поддержки развития. Целью инвестирования в течение всего срока работы фонда будут 10-15 компаний.
Под руководством управляющих партнеров Гая Гельдхофа, Марка Лормана, доктора Кристиана Шнайдера и Стефана Вердуда, Vesalius Biocapital привлек более 150 миллионов евро и сделал более 20 инвестиций, как единолично возглавляя раунды, так и разделяя лидерство с другими компаниями. Vesalius Biocapital продал долю в нескольких компаниях, среди самых значительных можно отметить: Ogeda (приобретена Astellas за €800 миллионов), Activaero (продана Vectura за €130 миллионов), Genkyotex (обратное поглощение Euronext) и Fovea (приобретена Sanofi за €370 миллионов).
Vesalius Biocapital инвестирует в компании, которые расположены в Европе, что позволяет легко взаимодействовать с руководством. Иногда компания обращает внимание и на ранние стадии финансирования, но требует от стартапа наличия собственных технологий, уникальных командных навыков и четкого конкурентного преимущества. Практический опыт компании позволяет критически оценивать науку и технологии, а также предоставлять знания для создания успешных предприятий. Представители Vesalius Biocapital входят в совет директоров поддерживаемых компаний и играют активную роль на каждом этапе их развития, а учитывая то, что команда относительно невелика, то решения удается принимать очень быстро.
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Специально для mmgp.ru