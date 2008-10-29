Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,163 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ВТБ 24 Форекс - vtb24forex.ru

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Каталог Брокерских компаний, обсуждений условий и качества работы брокеров, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:43
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,543
Благодарностей: 2,978
УГ: 3
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
ВТБ 24 Форекс - vtb24forex.ru
1. Компания:ВТБ 24 Форекс, ООО
Цитата:
ООО «ВТБ 24 Форекс» — дочерняя компания банка ВТБ 24 (ПАО), специализирующаяся на обслуживании физических лиц на рынке форекс (FOREX).

Уставный капитал компании составляет 170 млн. рублей. Доля ВТБ 24 (ПАО) в уставном капитале компании составляет 100%.

1 сентября 2016 г. Банком России компании выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045–13993–020000.

Компания является членом саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД)
2. ВТБ 24 Форекс оказывает услуги с 2016 года

3. Виды счетов:
MT5
Цитата:
Минимальная сумма сделки – 0,5 лота (50 000 единиц базовой валюты).
Минимальная сумма депозита – 50 000 рублей.
Максимальное плечо для открытия позиций – 1 к 45.
Плечо, при котором происходит принудительное закрытие позиций (stop out) – 1 к 50.
Котируются 24 валютные пары, включая рублевые (USD/RUB и EUR/RUB).
4. Возможные валюты счетов: RUB (Рубль).

5. Платформы торговли:
MetaTrader 5
MetaTrader 5 для iOS
MetaTrader 5 для Android

6. Варианты пополнения и снятия средств:
Банковский перевод

7. Ссылка на сайт компании: https://vtb24forex.ru/

8. Представитель на форуме: Нет

9. Аналитика от компании на форуме: Нет

10. Партнерская программа: Нет

11. Бонус компании: Нет

12. ВТБ 24 Форекс отсутствует в рейтинге брокеров форума mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Школа Форекс»: готовимся к «Форекс Аттестации» Prezident Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров 129 03.05.2017 10:24
ЦБ выдал лицензию форекс-дилера компании «Альпари Форекс» OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.11.2016 11:07
Банк России выдал первую лицензию форекс-дилеру «Финам-ФОРЕКС» Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 6 15.12.2015 15:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Куда податься трейдеру
От Amazon в разделе «Forex: общий форум»
Аватар dmitrytkachev
GrayBox
От dmitrytkachev в разделе «Программное обеспечение»
Аватар HS Coders
HS Coders! Магазин модулей для H-Script , создание и доработка HYIP проектов!
От HS Coders в разделе «Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP)»
Аватара нет
learchion.com - learchion
От DMX1 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Evons
Требуется 10$
От Evons в разделе «Кредитная история»
Аватар Alex356
Украина потеряет больше денег, чем Крым от возможной продовольственной блокады
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,163
Тем
470,258
Сообщений
11,628,363

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube