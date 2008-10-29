ВТБ 24 Форекс - vtb24forex.ru

1. Компания:ВТБ 24 Форекс, ООО
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ООО «ВТБ 24 Форекс» — дочерняя компания банка ВТБ 24 (ПАО), специализирующаяся на обслуживании физических лиц на рынке форекс (FOREX).
Уставный капитал компании составляет 170 млн. рублей. Доля ВТБ 24 (ПАО) в уставном капитале компании составляет 100%.
1 сентября 2016 г. Банком России компании выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045–13993–020000.
Компания является членом саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров» (СРО АФД)
2. ВТБ 24 Форекс оказывает услуги с 2016
года
3. Виды счетов:
MT5
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Минимальная сумма сделки – 0,5 лота (50 000 единиц базовой валюты).
Минимальная сумма депозита – 50 000 рублей.
Максимальное плечо для открытия позиций – 1 к 45.
Плечо, при котором происходит принудительное закрытие позиций (stop out) – 1 к 50.
Котируются 24 валютные пары, включая рублевые (USD/RUB и EUR/RUB).
4. Возможные валюты счетов: RUB
(Рубль).
5. Платформы торговли:
MetaTrader 5
MetaTrader 5 для iOS
MetaTrader 5 для Android
6. Варианты пополнения и снятия средств:
Банковский перевод
7. Ссылка на сайт компании: https://vtb24forex.ru/
8. Представитель на форуме: Нет
9. Аналитика от компании на форуме: Нет
10. Партнерская программа: Нет
11. Бонус компании: Нет
12. ВТБ 24 Форекс отсутствует в рейтинге брокеров форума mmgp.ru