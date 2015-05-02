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Стартап Precognitive привлек $1.25 млн. инвестиций

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Стартап Precognitive привлек $1.25 млн. инвестиций

Precognitive, стартап противодействия мошенничеству из Чикаго, привлек $1.25 млн.

Раундом руководил Corazon Capital при участии Flybridge Capital Partners, Hyde Park Venture Partners и Джеффа Лисендала, соучредителя и бывшего генерального директора Accertify.

Полученные средства компания планирует потратить на то, чтобы продолжать строить свой модульный набор инструментов.

Precognitive, который был создан в январе 2016, предлагает своим клиентам доступ к SaaS-платформе обнаружения и предотвращения мошенничества, цель которой обнаружить и остановить мошенников до того, как они нанесут урон.

Precognitive подходит к профилактике и обнаружению мошенничества путем объединения «смарт» устройств и расширенной поведенческой аналитике для точного установления, обнаружения и предотвращения мошенничества для онлайн-бизнеса. Целостная методология позволяет организациям выявлять и предотвращать мошенничество во время каждой транзакции без каких-либо неудобств для или ограничений для честных покупателей.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/preco...d-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/591f2c1df3ea4
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