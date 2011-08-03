Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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S-bar.online - Стриптиз-бар

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 21:11
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 1,852
Благодарностей: 29
УГ: 0
КП: 0.003
S-bar.online - Стриптиз-бар

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 15.05.2017

Регистрация


Игра с выводом денег "Стриптиз-бар"


Об игре:

Цитата:
Проект Стриптиз-бар — игра которая дает своим пользователям возможность не только наслаждаться игрой, но и неплохо заработать, а что самое главное не требует особой активности, умений или опыта. Интерфейс интуитивно понятен, игра полностью бесплатна, а для возможности заработка достаточно и минимальной инвестиции в 10 рублей.

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Активация выплат: 10 рублей
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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