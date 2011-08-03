S-bar.online - Стриптиз-бар

Проект Стриптиз-бар — игра которая дает своим пользователям возможность не только наслаждаться игрой, но и неплохо заработать, а что самое главное не требует особой активности, умений или опыта. Интерфейс интуитивно понятен, игра полностью бесплатна, а для возможности заработка достаточно и минимальной инвестиции в 10 рублей.
Маркетинг:
Бонусы:
- При первом пополнении +50% в подарок!
Девушка Фрина в подарок после регистрации,
или 100 серебра на еe покупку!
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Партнерка:
10%
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Платежные системы:
Payeer,Фрикасса
Выплаты в автоматическом режиме
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Активация выплат: 10 рублей
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Разное:
Конкурсы
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Кредит
Калькулятор дохода
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