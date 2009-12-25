Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,160 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биткойн торгуется на Bitfinex по 2000 $

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:06
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 17,171
Благодарностей: 8,818
УГ: 4
КП: 0.157
подарки
награды Волшебный горшочек 
Биткойн торгуется на Bitfinex по 2000 $

Сегодня Биткойн достиг рекордной отметки в 2000 $ на ряде бирж, группу которых возглавляет Bitfinex.

Данные по Bitfinex показывают, что цена за монету превышает 2000 $, и таким образом, можно констатировать: то, что, как думали многие, должно было занять годы, стало реальностью.


Стагнация цены в диапазоне 1800 $ заставила комментаторов предположить, что повышение маловероятно, в то время как другие утверждали, что движение ценовой кривой похоже на пузырь, и вскоре произойдет коррекция по нисходящей.

Однако этого не произошло – напротив, цена выросла на оставшиеся 200 $, и цена биткойна сейчас почти в два раза выше, чем в прошлом месяце.


Генеральный директор BTC China Бобби Ли предвкушает достижение следующей “знаковой” цены – 10 000 $.



Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
100% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please!
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биржа, биткоин, курс, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bitfinex пережила мощную DDoS-атаку на фоне резкого скачка цены на биткойн pilot10 Новости криптовалют 3 23.02.2017 23:38
По оценкам аналитиков, цена на биткойн достигнет 2000 долларов в 2017 году pilot10 Новости криптовалют 0 07.02.2017 04:15
Плановый спуск цены биткойн, взлом биржи Bitfinex — катализатор clipman77 Новости криптовалют 0 03.08.2016 22:04
Bitfinex: Первая биткойн-биржа с поддержкой мультиподписей impressed85 Новости криптовалют 0 26.06.2015 17:09
2000 аккаунтов ЖЖ + 2000 почтовых ящиков + 150 twitter Oskar Blank Сайты 8 03.06.2012 02:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Pro-Hyip
timemoney - timemoney.biz
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vvvv
secret.place РЕФБЕК 75% ПРОЕКТ secret place
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Сroatia (Хорватия)
От brane191 в разделе «Other countries»
Аватар MonitoringFF
megaferma.pro - MegaFerma
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-индекс "Миллион2" - Million2 (ForexTrend)
От flr09 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар nlobp
FocalPrice - focalprice.com (Китай)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
.     
Пользователей
411,160
Тем
470,252
Сообщений
11,627,988

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube