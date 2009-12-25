Биткойн торгуется на Bitfinex по 2000 $

Сегодня Биткойн достиг рекордной отметки в 2000 $ на ряде бирж, группу которых возглавляет Bitfinex.
Данные по Bitfinex показывают, что цена за монету превышает 2000 $, и таким образом, можно констатировать: то, что, как думали многие, должно было занять годы, стало реальностью.
Стагнация цены в диапазоне 1800 $ заставила комментаторов предположить, что повышение маловероятно, в то время как другие утверждали, что движение ценовой кривой похоже на пузырь, и вскоре произойдет коррекция по нисходящей.
Однако этого не произошло – напротив, цена выросла на оставшиеся 200 $, и цена биткойна сейчас почти в два раза выше, чем в прошлом месяце.
Генеральный директор BTC China Бобби Ли предвкушает достижение следующей “знаковой” цены – 10 000 $.
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