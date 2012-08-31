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Ethereum опередит Биткоин по рыночной капитализации к концу 2017

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Ethereum опередит Биткоин по рыночной капитализации к концу 2017

Фред Уилсон, американский венчурный инвестор, финансировавший Twitter, Facebook, Amazon и Uber на ранней стадии, уверен, что экосистема Ethereum опередит биткоин по объему рыночной капитализации к концу 2017 года.

Цитата:
«Весь сектор криптовалют в настоящее время очень раздут. Но я уверен в его росте в долгосрочной перспективе», —
отметил Уилсон в разговоре с Bloomberg.
По мнению Уилсона,
Цитата:
«криптотехнологии будут активнее проявлять себя как важная составляющая технологической жизни как физлиц, так и компаний. Я думаю, что нам всем необходимо помнить об этом векторе движения».
Фред Уилсон — управляющий партнер в венчурной компании Union Square Ventures. Он также известен как блогер: в своем блоге AVC он ежедневно публикует материалы, касающиеся инвестиций и инновационных технологий.

В настоящее время капитализация биткоина в три раза превышает капитализацию экосистемы Ethereum: суммарная стоимость выпущенных биткоинов составляет $31,55 млрд, а общая стоимость токенов ether — $10 млрд.

Если смотреть динамику роста курсов биткоина и Ethereum, то последний значительной опережает биткоин по скорости. С начала 2017 года токены ether подорожали более чем в 13 раз, с $7,98 до $107,73. Биткоин с начала года подорожал более чем в два раза, с $963,66 до $1920,7.

Согласно рэнкингу CoinMarketCap, на первом месте по капитализации с большим отрывом от других криптовалют находится биткоин. Ethereum разместился на третьей строчке, а второе место по размеру капитализации с недавнего времени занимает децентрализованная платежная система с открытым кодом Ripple ($13,7 млрд), которая в апреле объявила о нескольких десятках новых банков-партнеров.

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