tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,117 Благодарностей: 3,614 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 508 Подписок: 41 подарки награды

7 вещей, на который можно заработать прямо сейчас Кто из нас не мечтал побыстрее разбогатеть? Оказывается, порой для этого нужно лишь провести генеральную уборку. Благодаря развитию интернет-аукционов и социальных сетей можно продать некогда обычные вещи по заоблачным ценам.



1. Винтажные продукты



Гурманы и просто коллекционеры часто выкладывают солидные суммы за ограниченные серии продуктов или просто памятные товары. В США очень популярны старые коробки из-под хлопьев, а история с продажей сычуаньского соуса, интерес к которому проснулся после внимания соцсетей, облетела все мировые СМИ. В частности, энергетические напитки из ограниченной коллекции от Майкла Джордана, продавец оценил в $ 16 999.



2. Первые и редкие издания книги



Найти на чердаках или в подвалах редкое прижизненное издание А.С. Пушкина — задача нереальная. Может быть, есть что-то более приземленное? Есть. Например, первое издание хита Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» вышло тиражом всего лишь 500 экземпляров и с опечаткой в имени писательницы. Сегодня это библиографическая редкость — с аукциона оно ушло за 43,5 тыс. фунтов.



3. Уникальные мобильные телефоны



Если в свое время вы были фанатом технических новинок, то, должно быть, парочка ненужных телефонов у вас есть. Например, iPhone первого поколения или громоздкие сотовые 80-х и 90-х выставляются на продажу за несколько тысяч долларов. В этом случае ценится внешний вид и работоспособность телефона. Например, 2 нераспечатанных iPhone 2G выставлены на продажу по цене $ 12 999.



4. Старые игровые гаджеты



Первые развлечения цифрового века сегодня можно очень даже выгодно продать. Конечно, при условии что они исправно работают, а лучше, если ими никогда не пользовались. В цене тамагочи (до $ 2 000), портативный Game boy (до $ 6 500) и, конечно же, звезда аукционов — приставка Nintendo NES и картриджи к ней.



5. Редкие игрушки



Любили киндер-сюрпризы или лего? Тогда стоит поискать, вдруг у вас есть что-то уникальное. На самом деле по-настоящему дорогих игрушек немного. Например, интерактивные игрушки Ferby (до $ 1 000) и уникальные мягкие слоники Peanut в синем цвете. Что касается лего, то прототип фигурки Дарта Вейдера был продан почти за $ 9 999.

Среди наследия советской эпохи ценятся редкие елочные игрушки и дефицитные в свое время металлические модели автомобилей.



6. Традиционные коллекционные предметы



При слове «коллекция» у нас часто возникает ассоциация с монетами, марками или карточками. При этом ценность конкретного экземпляра определяется сохранностью и количеством сохранившихся копий.

Так, например, самые ценные советские марки оценивают в $ 15–25 тыс. Среди коллекционных карточек одной из самых ценных является карточка Pikachu Illustrator. Таких в мире всего 6, а цена одной из них достигает $ 150 тыс. Что касается монет, то существуют десятки ресурсов, помогающих определить ценность того или иного экземпляра.



7. Очень редкие пластинки



Сразу оговоримся: пластинки, которые видел каждый из нас, то есть выпущенные в советское время миллионными тиражами, ничего не стоят. На цене не всегда сказывается то, что внутри, иногда важна обложка. Например, редким считается экземпляр альбома The Beatles «Yesterday and Today» со скандальной обложкой. «Битлы» были изображены в белых халатах мясников с обезглавленными детскими куклами и кусками сырого мяса, из-за чего ее прозвали «обложкой мясника» (The Butcher Cover). Идеальная пластинка с такой обложкой была продана на аукционе за $ 125 тыс.



материал с adme.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Дополнительные плюшки успешным рефералам



Рейтинг инвестиционных счетов __________________