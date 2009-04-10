Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,160 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

7 вещей, на который можно заработать прямо сейчас

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:41
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,117
Благодарностей: 3,614
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 508
Подписок: 41
подарки
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
7 вещей, на который можно заработать прямо сейчас
Кто из нас не мечтал побыстрее разбогатеть? Оказывается, порой для этого нужно лишь провести генеральную уборку. Благодаря развитию интернет-аукционов и социальных сетей можно продать некогда обычные вещи по заоблачным ценам.

1. Винтажные продукты

Гурманы и просто коллекционеры часто выкладывают солидные суммы за ограниченные серии продуктов или просто памятные товары. В США очень популярны старые коробки из-под хлопьев, а история с продажей сычуаньского соуса, интерес к которому проснулся после внимания соцсетей, облетела все мировые СМИ. В частности, энергетические напитки из ограниченной коллекции от Майкла Джордана, продавец оценил в $ 16 999.

2. Первые и редкие издания книги

Найти на чердаках или в подвалах редкое прижизненное издание А.С. Пушкина — задача нереальная. Может быть, есть что-то более приземленное? Есть. Например, первое издание хита Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» вышло тиражом всего лишь 500 экземпляров и с опечаткой в имени писательницы. Сегодня это библиографическая редкость — с аукциона оно ушло за 43,5 тыс. фунтов.

3. Уникальные мобильные телефоны

Если в свое время вы были фанатом технических новинок, то, должно быть, парочка ненужных телефонов у вас есть. Например, iPhone первого поколения или громоздкие сотовые 80-х и 90-х выставляются на продажу за несколько тысяч долларов. В этом случае ценится внешний вид и работоспособность телефона. Например, 2 нераспечатанных iPhone 2G выставлены на продажу по цене $ 12 999.

4. Старые игровые гаджеты

Первые развлечения цифрового века сегодня можно очень даже выгодно продать. Конечно, при условии что они исправно работают, а лучше, если ими никогда не пользовались. В цене тамагочи (до $ 2 000), портативный Game boy (до $ 6 500) и, конечно же, звезда аукционов — приставка Nintendo NES и картриджи к ней.

5. Редкие игрушки

Любили киндер-сюрпризы или лего? Тогда стоит поискать, вдруг у вас есть что-то уникальное. На самом деле по-настоящему дорогих игрушек немного. Например, интерактивные игрушки Ferby (до $ 1 000) и уникальные мягкие слоники Peanut в синем цвете. Что касается лего, то прототип фигурки Дарта Вейдера был продан почти за $ 9 999.
Среди наследия советской эпохи ценятся редкие елочные игрушки и дефицитные в свое время металлические модели автомобилей.

6. Традиционные коллекционные предметы

При слове «коллекция» у нас часто возникает ассоциация с монетами, марками или карточками. При этом ценность конкретного экземпляра определяется сохранностью и количеством сохранившихся копий.
Так, например, самые ценные советские марки оценивают в $ 15–25 тыс. Среди коллекционных карточек одной из самых ценных является карточка Pikachu Illustrator. Таких в мире всего 6, а цена одной из них достигает $ 150 тыс. Что касается монет, то существуют десятки ресурсов, помогающих определить ценность того или иного экземпляра.

7. Очень редкие пластинки

Сразу оговоримся: пластинки, которые видел каждый из нас, то есть выпущенные в советское время миллионными тиражами, ничего не стоят. На цене не всегда сказывается то, что внутри, иногда важна обложка. Например, редким считается экземпляр альбома The Beatles «Yesterday and Today» со скандальной обложкой. «Битлы» были изображены в белых халатах мясников с обезглавленными детскими куклами и кусками сырого мяса, из-за чего ее прозвали «обложкой мясника» (The Butcher Cover). Идеальная пластинка с такой обложкой была продана на аукционе за $ 125 тыс.

материал с adme.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Дополнительные плюшки успешным рефералам

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько сейчас можно заработать, создав с 0 информационный сайт? Не на ссылках... viamilano Сайтостроение: общий форум 7 28.03.2014 08:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от spar sp
От spar sp в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар lipsko
Раскрутка сайта в поисковиках.
От lipsko в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар BeLiaR
Тема BeLiaR - Верну 100% реферального вознаграждения
От BeLiaR в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Naale
RapidBank - rapidbank.net
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kamol_mix
Минэкономразвития одобрило выделение "НОВАТЭКу" 150 млрд рублей из средств ФНБ
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Иван Иванов 503087941
Beauty-monster.ru
От Иван Иванов 503087941 в разделе «Мусорные экономические игры»
.     
Пользователей
411,160
Тем
470,252
Сообщений
11,627,988

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube