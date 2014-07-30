Британец подал в суд на родителей, как он посчитал из-за их скупердяйства

В 2011 году британское издание Гардиан сообщило, что супруги Дэвид и Анджела Дэвис выиграли по-крупному в лотерею. Выигрыш составил 101 миллион фунтов стерлингов (в пересчете на рубли это более 7,5 млрд). Кстати, часть тех денег они отдали на благотворительность, а также что-то передали и своим друзьям.
И конечно, крупная сумма была передана ими их сыну, Майклу. Правда Анджела была для него не родной матерью, а мачехой. Размер подаренной суммы составил 1 млн фунтов стерлингов, что даже для такой богатой страны как Британия является большими деньгами и по признанию отца, они с женой думали, что этих денег сыну хватит буквально до конца жизни, однако через некоторое время сынуля сумел удивить своих родителей.
Оказывается 32-летний Майкл напару со своим приятелем и партнером по бизнесу Джеймсом Биддлом потратили этот миллион фунтов стерлингов всего за 1 месяц. Траты, по всей вероятности, у них были на развлечения, да на покупку дорогих вещей. Когда денег реально не стало, Майкл снова пошёл с протянутой рукой к отцу и попросил подарить, ему еще 600 000 фунтов стерлингов, получил, однако и они у него вскоре испарились.
Майкл снова двинулся к отцу, но выбрал неудачный момент: - в тот день у его мачехи было день рождения, а он заявился даже без подарка на это семейное торжество. И мало того, он решил не мелочится, а запросил сразу уже 5 млн фунтов стерлингов, но промахнулся. Родители выгнали его из дома чуть ли не взашей за такую наглость и неуважение к старшим.
Ошарашенный Майкл взял небольшой тайм-аут и через какое-то время подал на своих родителей в суд, а в иске указал, что его лишили 5 млн фунтов стерлингов, которые вроде как должны быть его, но де родители ему слишком скупые попались и если говорить на молодежном жаргоне, то просто "зажали" деньги, которые им так легко мол достались. Судья принял иск к рассмотрению и были назначены слушания. И в ходе слушаний Майкл признался, что например, только на еду, он со своим другом тратили в неделю 10 000 фунтов стерлингов - конечно, тут никаких денег на все капризы друзей не хватит.
А еще наивный Майкл заявил судье, что после того как его родители выиграли огромные деньги, то он думал, что его жизнь будет вечно счастливой, а то что случилось - это его личная трагедия. Кстати, Майкл после того как начал получать халявные деньги, просто уволился с работы и вел разгульную жизнь.
Однако, судью "личная трагедия" Майкла совсем не впечатлила и она вынесла заключение смысл, которого сводится к тому, что Майкл получил достаточно средств от родителей, чтобы жить хорошо, однако он не воспользовался этой возможностью: ну что ж - это его проблемы и поэтому иск отклоняю.
Горю Майкла не была предела. Но се ля ви....
Специально для mmgp.ru
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