OPLOTT



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Британец подал в суд на родителей, как он посчитал из-за их скупердяйства





В 2011 году британское издание Гардиан сообщило, что супруги Дэвид и Анджела Дэвис выиграли по-крупному в лотерею. Выигрыш составил 101 миллион фунтов стерлингов (в пересчете на рубли это более 7,5 млрд). Кстати, часть тех денег они отдали на благотворительность, а также что-то передали и своим друзьям.



И конечно, крупная сумма была передана ими их сыну, Майклу. Правда Анджела была для него не родной матерью, а мачехой. Размер подаренной суммы составил 1 млн фунтов стерлингов, что даже для такой богатой страны как Британия является большими деньгами и по признанию отца, они с женой думали, что этих денег сыну хватит буквально до конца жизни, однако через некоторое время сынуля сумел удивить своих родителей.







Оказывается 32-летний Майкл напару со своим приятелем и партнером по бизнесу Джеймсом Биддлом потратили этот миллион фунтов стерлингов всего за 1 месяц. Траты, по всей вероятности, у них были на развлечения, да на покупку дорогих вещей. Когда денег реально не стало, Майкл снова пошёл с протянутой рукой к отцу и попросил подарить, ему еще 600 000 фунтов стерлингов, получил, однако и они у него вскоре испарились.



Майкл снова двинулся к отцу, но выбрал неудачный момент: - в тот день у его мачехи было день рождения, а он заявился даже без подарка на это семейное торжество. И мало того, он решил не мелочится, а запросил сразу уже 5 млн фунтов стерлингов, но промахнулся. Родители выгнали его из дома чуть ли не взашей за такую наглость и неуважение к старшим.



Ошарашенный Майкл взял небольшой тайм-аут и через какое-то время подал на своих родителей в суд, а в иске указал, что его лишили 5 млн фунтов стерлингов, которые вроде как должны быть его, но де родители ему слишком скупые попались и если говорить на молодежном жаргоне, то просто "зажали" деньги, которые им так легко мол достались. Судья принял иск к рассмотрению и были назначены слушания. И в ходе слушаний Майкл признался, что например, только на еду, он со своим другом тратили в неделю 10 000 фунтов стерлингов - конечно, тут никаких денег на все капризы друзей не хватит.



А еще наивный Майкл заявил судье, что после того как его родители выиграли огромные деньги, то он думал, что его жизнь будет вечно счастливой, а то что случилось - это его личная трагедия. Кстати, Майкл после того как начал получать халявные деньги, просто уволился с работы и вел разгульную жизнь.



Однако, судью "личная трагедия" Майкла совсем не впечатлила и она вынесла заключение смысл, которого сводится к тому, что Майкл получил достаточно средств от родителей, чтобы жить хорошо, однако он не воспользовался этой возможностью: ну что ж - это его проблемы и поэтому иск отклоняю.



Горю Майкла не была предела. Но се ля ви....



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591f19a5450de В 2011 году британское издание Гардиан сообщило, что супруги Дэвид и Анджела Дэвис выиграли по-крупному в лотерею. Выигрыш составил 101 миллион фунтов стерлингов (в пересчете на рубли это более 7,5 млрд). Кстати, часть тех денег они отдали на благотворительность, а также что-то передали и своим друзьям.И конечно, крупная сумма была передана ими их сыну, Майклу. Правда Анджела была для него не родной матерью, а мачехой. Размер подаренной суммы составил 1 млн фунтов стерлингов, что даже для такой богатой страны как Британия является большими деньгами и по признанию отца, они с женой думали, что этих денег сыну хватит буквально до конца жизни, однако через некоторое время сынуля сумел удивить своих родителей.Оказывается 32-летний Майкл напару со своим приятелем и партнером по бизнесу Джеймсом Биддлом потратили этот миллион фунтов стерлингов всего за 1 месяц. Траты, по всей вероятности, у них были на развлечения, да на покупку дорогих вещей. Когда денег реально не стало, Майкл снова пошёл с протянутой рукой к отцу и попросил подарить, ему еще 600 000 фунтов стерлингов, получил, однако и они у него вскоре испарились.Майкл снова двинулся к отцу, но выбрал неудачный момент: - в тот день у его мачехи было день рождения, а он заявился даже без подарка на это семейное торжество. И мало того, он решил не мелочится, а запросил сразу уже 5 млн фунтов стерлингов, но промахнулся. Родители выгнали его из дома чуть ли не взашей за такую наглость и неуважение к старшим.Ошарашенный Майкл взял небольшой тайм-аут и через какое-то время подал на своих родителей в суд, а в иске указал, что его лишили 5 млн фунтов стерлингов, которые вроде как должны быть его, но де родители ему слишком скупые попались и если говорить на молодежном жаргоне, то просто "зажали" деньги, которые им так легко мол достались. Судья принял иск к рассмотрению и были назначены слушания. И в ходе слушаний Майкл признался, что например, только на еду, он со своим другом тратили в неделю 10 000 фунтов стерлингов - конечно, тут никаких денег на все капризы друзей не хватит.А еще наивный Майкл заявил судье, что после того как его родители выиграли огромные деньги, то он думал, что его жизнь будет вечно счастливой, а то что случилось - это его личная трагедия. Кстати, Майкл после того как начал получать халявные деньги, просто уволился с работы и вел разгульную жизнь.Однако, судью "личная трагедия" Майкла совсем не впечатлила и она вынесла заключение смысл, которого сводится к тому, что Майкл получил достаточно средств от родителей, чтобы жить хорошо, однако он не воспользовался этой возможностью: ну что ж - это его проблемы и поэтому иск отклоняю.Горю Майкла не была предела. Но се ля ви....Специально для mmgp.ru

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