Upfront Healthcare Services, помогающая распределить пациентов, привлекла $5,6 млн

В последний раз, когда Бен Альберт и Кэрри Косливски пытались улучшить способы получения медицинской помощи, основное внимание уделялось тому, что происходит после того, как пациенты увидели врача.
На этот раз пара работает над тем, что происходит до того, как пациенты попадают в кабинет врача.
Альберт и Косливски привлекли $5,6 млн для своей компании Upfront Healthcare Services, разрабатывающей программное обеспечение, которое помогает врачам улучшить распределение пациентов. Финансирование проводилось Nashville Capital Network, а также партнерами Hyde Park Venture, Echo Health Ventures и Martin Ventures.
После бронирования визита алгоритмы компании помогают определить, должен ли человек обратиться к врачу, помощнику врача или другому лицу, осуществляющему уход. Также идет наблюдение за тем, чтобы пациент позаботился о любых тестах или других необходимых действиях перед посещением.
Ранее другая компания Альберта и Косливски Care Team Connect, сосредоточилась на оказании помощи врачам в координации помощи пациентам после выписки. Компания была продана за $35 млн в 2013 году консультационной фирме по вопросам здравоохранения.
Одна из самых больших проблем для врачей это планирование. Пациенты расстраиваются из-за того, что требуется потратить слишком много времени чтобы пациента принял врач, что может привести к тому, что они решат отправиться в другое место, даже после запланированного визита. Данная проблема будет ухудшаться по мере того, как все больше врачей и медсестер будут уходить на пенсию, в то время как стареющее население будет нуждаться все в большем медицинском обслуживании.
Компания Upfront Healthcare Services решает эту проблему применяя специальный алгоритм, который дает возможность назначать встречи в календаре, не думая о многом другом. Компания основана год назад и состоит из восьми сотрудников.
Специально для mmgp.ru
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