CoinROI-coinroi.com



О компании:



Добро пожаловать в CoinRoi силу опыта. Мы являемся ведущей компанией, которая сосредоточена на рынке Форекс и секторов Криптовалюты. Нашей целью является достижение максимальную отдачу от деятельности в иностранной валюте (Forex) и Криптовалюта валютных рынках. Если вы хотите войти в мир онлайн торговли на Forex и торговля Криптовалютами с современной добывающей платформой "облако", то вы на правильном пути. Инвестиции с CoinRoi силу опыта являются доступным и безопасным. Наша команда работает неустанно, чтобы гарантировать, что каждый из наших клиентов получает внимание, которого они заслуживают, и достигает больших успехов и роста на протяжении всей своей инвестиционной карьеры.

CoinROI - сила, опыт-это инвестиционный фонд, который был в бизнесе с 2015 года и добились отличных результатов. Опыт и навыки наших трейдеров и финансовых экспертов, является ключом к успеху инвестиционного фонда. На протяжении всей нашей карьеры, каждый из нас практикуется инвестиционного менеджмента на самом высоком уровне и создали прочную репутацию за великолепные навыки и значительный опыт. Наши высоко мотивированные сотрудники и опытные специалисты из области финансов и смежных областях, включая торговлю, аналитика, маркетинг, компьютерные технологии, право и управление готовы предоставить профессиональные услуги. Прибыли, полученной благодаря работе наших специалистов, будет справедливо распределяться между фондом и частными инвесторами, клиентами.

Основная цель CoinRoi - силу опыта инвестиционного фонда-обеспечение высокой доходности в долгосрочной перспективе. Онлайн инвестиционная привлекательность является лучшим способом, чтобы сделать наш бизнес растет быстрее. Вот почему мы решили обратиться к частному инвестору для того, чтобы собрать фонды, которые в тысячи раз больше, чем собственный оборотный капитал компании. Каждый клиент может поделиться своими доходами, инвестируя всего 10 $или больше. Наш профессионализм позволяет нам ставить достаточно высокие процентные ставки для привлечения инвестиций.

CoinRoi - силу опыта инвестиционный фонд предлагает выгодные и высокорентабельные инвестиционные планы для инвесторов, а также стабильные и своевременные выплаты. Вы можете найти детальное описание наших инвестиционных пакетов в ваш бэк-офис кабинета.

В дополнение к благоприятному инвестиционному предложению мы также предлагаем честные и прозрачные условия партнерской программы. У вас есть возможность начать собственный бизнес и заработать дополнительные деньги, просто делюсь слово нашей компании и продемонстрировать свой потенциал окружающим. Наша реферальная программа вознаграждений предлагает зарабатывать от 3%-10% прямые комиссионные от каждого вклада ваших рефералов.



Инвестиционные планы:



1) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



CoinRoi Standard 48 Hours

6% Hourly for 48 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $1000.00 2.20

Plan 2 $1001.00 - $2500.00 2.50

Plan 3 $2501.00 - $5000.00 3.00

Plan 4 $5001.00 and more 6.00



2) Почасовой для 96 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



CoinRoi 96 hours

5% Hourly for 96 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $50.00 - $1000.00 1.25

Plan 2 $1001.00 - $2500.00 1.60

Plan 3 $2501.00 - $5000.00 2.10

Plan 4 $5001.00 and more 5.00



3) После 3 дней.Депозит возвращается после.



CoinRoi After plan

250% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $600.00 - $1500.00 180.00

Plan 2 $1501.00 - $2500.00 250.00



4) После 6 дней.Депозит возвращается после.



CoinRoi VIP Plan

1000% After 6 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $500.00 - $1500.00 600.00

Plan 2 $1501.00 - $3000.00 1000.00



5) Почасовой для 12 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.



CoinRoi BEST VIP Plan

15% Hourly for 12 hours

BEST VIP Plan - 15% Hourly For 12 Hours + principal + 100% Deposit bonus. (only available for 50 investor. Available : 35 Unit. Sold : 15 Unit) (Hurry !!....Limited time only !!)

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $800.00 - $1500.00 12.00

Plan 2 $1501.00 - $3000.00 15.00



6) Почасовой после 1 часа.Депозит возвращается после.



CoinRoi BEST VIP Plan +

120% After 1 Hour

BEST Hourlyl Plan - 120% After 1 hour . (only available for 30 investor. Available : 19 Unit. Sold : 11 Unit) (Hurry !!....Limited time only !!)

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1300.00 - $2500.00 110.00

Plan 2 $2501.00 - $4000.00 120.00



Выплаты инстант.



Платежные системы:



Perfect Money,USD

Bitcoin

Advanced Cash,USD

PAYEER,USD



Посмотрите сайт здесь:



https://coinroi.com/?ref=Polo



Партнерская программа:



Партнерская программа использует один реферральных уровня с 3%-10% от каждого депозита вашего реферала.Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!



Мой вклад в финансовую компанию:







05.19.17 16:36 Account Transfer -20.00 Sent Payment: 20.00 USD to account U14220430 from U7664***. Batch: 176559445. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to coinroi.com User Polo.



Контактная информация:



Адрес: 14, Pellatt Grove, Wood Green, London, N22 5PG, UNITED KINGDOM



Телефон: + 44 203 5144294 (10:00 AM - 2:00 PM)



