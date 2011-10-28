CoinROI-coinroi.com

Дата открытия финансовой компании 17 мая 2017 года.
О компании:
Добро пожаловать в CoinRoi силу опыта. Мы являемся ведущей компанией, которая сосредоточена на рынке Форекс и секторов Криптовалюты. Нашей целью является достижение максимальную отдачу от деятельности в иностранной валюте (Forex) и Криптовалюта валютных рынках. Если вы хотите войти в мир онлайн торговли на Forex и торговля Криптовалютами с современной добывающей платформой "облако", то вы на правильном пути. Инвестиции с CoinRoi силу опыта являются доступным и безопасным. Наша команда работает неустанно, чтобы гарантировать, что каждый из наших клиентов получает внимание, которого они заслуживают, и достигает больших успехов и роста на протяжении всей своей инвестиционной карьеры.
CoinROI - сила, опыт-это инвестиционный фонд, который был в бизнесе с 2015 года и добились отличных результатов. Опыт и навыки наших трейдеров и финансовых экспертов, является ключом к успеху инвестиционного фонда. На протяжении всей нашей карьеры, каждый из нас практикуется инвестиционного менеджмента на самом высоком уровне и создали прочную репутацию за великолепные навыки и значительный опыт. Наши высоко мотивированные сотрудники и опытные специалисты из области финансов и смежных областях, включая торговлю, аналитика, маркетинг, компьютерные технологии, право и управление готовы предоставить профессиональные услуги. Прибыли, полученной благодаря работе наших специалистов, будет справедливо распределяться между фондом и частными инвесторами, клиентами.
Основная цель CoinRoi - силу опыта инвестиционного фонда-обеспечение высокой доходности в долгосрочной перспективе. Онлайн инвестиционная привлекательность является лучшим способом, чтобы сделать наш бизнес растет быстрее. Вот почему мы решили обратиться к частному инвестору для того, чтобы собрать фонды, которые в тысячи раз больше, чем собственный оборотный капитал компании. Каждый клиент может поделиться своими доходами, инвестируя всего 10 $или больше. Наш профессионализм позволяет нам ставить достаточно высокие процентные ставки для привлечения инвестиций.
CoinRoi - силу опыта инвестиционный фонд предлагает выгодные и высокорентабельные инвестиционные планы для инвесторов, а также стабильные и своевременные выплаты. Вы можете найти детальное описание наших инвестиционных пакетов в ваш бэк-офис кабинета.
В дополнение к благоприятному инвестиционному предложению мы также предлагаем честные и прозрачные условия партнерской программы. У вас есть возможность начать собственный бизнес и заработать дополнительные деньги, просто делюсь слово нашей компании и продемонстрировать свой потенциал окружающим. Наша реферальная программа вознаграждений предлагает зарабатывать от 3%-10% прямые комиссионные от каждого вклада ваших рефералов.
Инвестиционные планы:
1) Почасовой для 48 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
CoinRoi Standard 48 Hours
6% Hourly for 48 Hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $1000.00 2.20
Plan 2 $1001.00 - $2500.00 2.50
Plan 3 $2501.00 - $5000.00 3.00
Plan 4 $5001.00 and more 6.00
2) Почасовой для 96 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
CoinRoi 96 hours
5% Hourly for 96 Hours
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $50.00 - $1000.00 1.25
Plan 2 $1001.00 - $2500.00 1.60
Plan 3 $2501.00 - $5000.00 2.10
Plan 4 $5001.00 and more 5.00
3) После 3 дней.Депозит возвращается после.
CoinRoi After plan
250% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $600.00 - $1500.00 180.00
Plan 2 $1501.00 - $2500.00 250.00
4) После 6 дней.Депозит возвращается после.
CoinRoi VIP Plan
1000% After 6 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $1500.00 600.00
Plan 2 $1501.00 - $3000.00 1000.00
5) Почасовой для 12 часов.Депозит включён в ежечасные выплаты.
CoinRoi BEST VIP Plan
15% Hourly for 12 hours
BEST VIP Plan - 15% Hourly For 12 Hours + principal + 100% Deposit bonus. (only available for 50 investor. Available : 35 Unit. Sold : 15 Unit) (Hurry !!....Limited time only !!)
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $800.00 - $1500.00 12.00
Plan 2 $1501.00 - $3000.00 15.00
6) Почасовой после 1 часа.Депозит возвращается после.
CoinRoi BEST VIP Plan +
120% After 1 Hour
BEST Hourlyl Plan - 120% After 1 hour . (only available for 30 investor. Available : 19 Unit. Sold : 11 Unit) (Hurry !!....Limited time only !!)
Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1300.00 - $2500.00 110.00
Plan 2 $2501.00 - $4000.00 120.00
Выплаты инстант.
Платежные системы:
Perfect Money,USD
Bitcoin
Advanced Cash,USD
PAYEER,USD
Посмотрите сайт здесь:
https://coinroi.com/?ref=Polo
Партнерская программа:
Партнерская программа использует один реферральных уровня с 3%-10% от каждого депозита вашего реферала.Зарабатывайте,даже если вы не инвестировали!
Мой вклад в финансовую компанию:
05.19.17 16:36 Account Transfer -20.00 Sent Payment: 20.00 USD to account U14220430 from U7664***. Batch: 176559445. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to coinroi.com User Polo.
Темы на заграничных форумах:
http://www.dreamteammoney.com/index....owtopic=552189
http://www.moneymakergroup.com/Coinr...m-t536480.html
Контактная информация:
Адрес: 14, Pellatt Grove, Wood Green, London, N22 5PG, UNITED KINGDOM
Телефон: + 44 203 5144294 (10:00 AM - 2:00 PM)
Электронная почта: admin@coinroi.com