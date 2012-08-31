Банк России начнет публиковать сообщения о выявленных кибератаках на банки

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России начнет публиковать информацию о выявленных кибератаках на кредитно-финансовые организации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Цитата:
|
«Это позволит повысить информированность как участников финансового рынка, так и всех заинтересованных в безопасности компьютерных систем», -
говорится в сообщении.
Кроме того, ФинЦЕРТ будет информировать о мерах для снижения риска нарушения информационной безопасности.
Первое информационное сообщение, в котором разъясняются особенности вируса WannaCry, уже появилось на сайте ЦБ.
Вирус-вымогатель WannaCry 12 мая заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру. Программа шифрует файлы пользователя, чтобы их нельзя было использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.
«Лаборатория Касперского» зафиксировала 45 тыс. попыток атак в 74 странах по всему миру.
В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов «Мегафон» и «Вымпелком». Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.