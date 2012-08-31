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Банк России начнет публиковать сообщения о выявленных кибератаках на банки

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Банк России начнет публиковать сообщения о выявленных кибератаках на банки
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России начнет публиковать информацию о выявленных кибератаках на кредитно-финансовые организации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Цитата:
«Это позволит повысить информированность как участников финансового рынка, так и всех заинтересованных в безопасности компьютерных систем», -
говорится в сообщении.

Кроме того, ФинЦЕРТ будет информировать о мерах для снижения риска нарушения информационной безопасности.
Первое информационное сообщение, в котором разъясняются особенности вируса WannaCry, уже появилось на сайте ЦБ.

Вирус-вымогатель WannaCry 12 мая заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру. Программа шифрует файлы пользователя, чтобы их нельзя было использовать. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.

«Лаборатория Касперского» зафиксировала 45 тыс. попыток атак в 74 странах по всему миру.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов «Мегафон» и «Вымпелком». Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.

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