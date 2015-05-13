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Стартап OppSource привлек $1,22 млн для SaaS платформы для роста продаж

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Стартап OppSource привлек $1,22 млн для SaaS платформы для роста продаж

Стартап OppSource, расположенный в Сент-Пол (город в Миннесоте), привлек $ 1,22 млн финансирования для своей SaaS платформы для роста продаж.
Инвестиционный раунд был закрыт компанией Bozeman Limited Partnership в сотрудничестве с венчурным фондом Next Frontier Capital. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для развития продаж своей платформы, для улучшения маркетинга компании и для разработок новых продуктов.


Основанная в 2008 году под руководством Марка Галлоуэма (сейчас генеральный директор), OppSource является разработчиком многофункциональной SaaS платформы для увеличения продаж, организации рабочего дня, взаимодействия с клиентами и даже для автоматизации поставок и отслеживания целевых каналов продаж.

На сегодняшний день, платформой пользуются несколько P2P компаний.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
венчурные компании, маркетинг, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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