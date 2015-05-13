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Стартап Mode Analytics привлек $13 млн для платформы совместной аналитики

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Стартап Mode Analytics привлек $13 млн для платформы совместной аналитики
Стартап Mode Analytics, расположенный в Сан-Франциско (штат Калифорния), привлек 13 млн долларов для своей платформы совместной аналитики.
Инвестиции предоставил венчурный фонд REV Venture Partners. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для своего присутствия за пределами Калифорнии.


Основанная в 2013 году под руководством Бенна Стансила (сейчас главный аналитик) совместно с Дереком Стиром (исполнительный директор), Mode Analytics является разработчиком аналитической платформы, благодаря которой пользователи способны эффективно пользоваться данными компании.


Данная платформа предназначена для совместной аналитической обработки данных (например, анализ SQL и Python). Платформа также поддерживает SQL запросы с открытым исходным кодом и имеет инструменты для любого аналитика, который анализирует общедоступные данные.

На сегодняшний день, компания имеет более 500 клиентов, включая таких, как Lyft, Shopify, Thumbtack, Time, Twitch и Zillow.

Также напомню, что за все время своего существования, стартап привлек порядка $23 млн инвестиций, которые были успешно потрачены на создание и раскрутки платформы.

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Метки
аналитика, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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