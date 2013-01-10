Компания Google приобрела домен gmail.ru за 10 000 долл. США

Российское издание "Ведомости" сообщило, что американская компания Гугл (Google) выкупила домен gmail.ru. Об этом сообщил газете доменный инвестор г-н Гросс-Днепров. По его словам домен gmail.ru был переоформлен полностью на Гугл, сегодня, 19 мая 2017 года. Ранее правами на домен владела веб-студия "Сема.ru". Журналисты уже сегодня же перепроверили эту информацию и действительно: сервис Whois отныне показывает, что домен gmail.ru принадлежит американской корпорации Google.Inc
Сообщается, что веб-студия "Сема.ru" стала владельцем этого домена еще тринадцать лет тому назад и на нём также работал одноименный почтовый сервис. В 2006 году "Сема.ru" зарегистрировала в Роспатенте товарный знак gmail.ru, т.е. получила полностью все официальные права на него. "Ведомости" в том же, 2006 году брали интервью у генерального директора проекта "Сема.ru" и он подтвердил, журналистам, что раз его почтовая служба Gmail.ru начала работать намного раньше Gmail.com, значит у американцев не будет практически никаких шансов отсудить у них этот домен.
Источники в Google сообщили, что gmail.ru приобрели за 10 000 долл. США и как утверждает доменный инвестор Гросс-Днепров это вполне хорошая цена, хотя сам он лично оценивает такой домен в сумму в размере 100 000 долл. США.
"Поскольку в 2006 году был зарегистрирован этот торговый брэнд и домен применяли по назначению, то шансов отсудить его действительно почти никаких не было", заявил Гросс-Днепров. Да и сам этот домен начал работать до появления почты от американской Google.
Между тем экспертами на этом рынке замечено, что как прошлом и в этом году, международные компании при заходе на рынок России зачастую приобретают доменные имена в зоне .ru, нежели отбирают их: подытожил для "Ведомостей" инвестор Гроcс-Днепров.
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