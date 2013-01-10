Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,156 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Компания Google приобрела домен gmail.ru за 10 000 долл. США

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:39
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,774
Благодарностей: 910
УГ: 20
КП: 0.175
подарки
Компания Google приобрела домен gmail.ru за 10 000 долл. США


Российское издание "Ведомости" сообщило, что американская компания Гугл (Google) выкупила домен gmail.ru. Об этом сообщил газете доменный инвестор г-н Гросс-Днепров. По его словам домен gmail.ru был переоформлен полностью на Гугл, сегодня, 19 мая 2017 года. Ранее правами на домен владела веб-студия "Сема.ru". Журналисты уже сегодня же перепроверили эту информацию и действительно: сервис Whois отныне показывает, что домен gmail.ru принадлежит американской корпорации Google.Inc

Сообщается, что веб-студия "Сема.ru" стала владельцем этого домена еще тринадцать лет тому назад и на нём также работал одноименный почтовый сервис. В 2006 году "Сема.ru" зарегистрировала в Роспатенте товарный знак gmail.ru, т.е. получила полностью все официальные права на него. "Ведомости" в том же, 2006 году брали интервью у генерального директора проекта "Сема.ru" и он подтвердил, журналистам, что раз его почтовая служба Gmail.ru начала работать намного раньше Gmail.com, значит у американцев не будет практически никаких шансов отсудить у них этот домен.

Источники в Google сообщили, что gmail.ru приобрели за 10 000 долл. США и как утверждает доменный инвестор Гросс-Днепров это вполне хорошая цена, хотя сам он лично оценивает такой домен в сумму в размере 100 000 долл. США.

"Поскольку в 2006 году был зарегистрирован этот торговый брэнд и домен применяли по назначению, то шансов отсудить его действительно почти никаких не было", заявил Гросс-Днепров. Да и сам этот домен начал работать до появления почты от американской Google.

Между тем экспертами на этом рынке замечено, что как прошлом и в этом году, международные компании при заходе на рынок России зачастую приобретают доменные имена в зоне .ru, нежели отбирают их: подытожил для "Ведомостей" инвестор Гроcс-Днепров.

Источник
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:41.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google приобрела стартап для анализа городского движения dengov Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.09.2016 13:43
Экс-сотрудник Google случайно выкупил домен Google.com за $12 chu Новости в мире финансов и инвестиций 6 15.10.2015 16:48
Google готовится ввести платные адреса Gmail chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.07.2015 16:22
Google.Утечка - Google проверяет данные об утечке паролей пользователей Gmail gall1 Новости в мире финансов и инвестиций 12 11.09.2014 15:47
200 Gmail-ящиков (google.com) NOcoments Прочее 9 10.01.2013 19:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Кассир банка "АК БАРС" заработала 17.500.000 руб. подменяя купюры
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар vled
EarnQuickly - www.earnquickly.biz
От vled в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар F-Monitor
Skn-Fund - skn-fund.com
От F-Monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ЦБ запретит торговать на рынке Форекс бедным слоям населения
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от Андрей 52 [ Нет выплаты ]+
От Андрей52 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар Егорка89
Royalminer.net
От Егорка89 в разделе «Список интернет мошенников»
.     
Пользователей
411,156
Тем
470,246
Сообщений
11,627,721

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube