MoBerries привлек €1.8 млн для платформы быстрого трудоустройства, основываясь на AI

Стартап MoBerries, расположенный в Берлине, привлек 1,8 млн евро финансирования для своей коллективной платформы по найму персонала.
Инвестиции предоставили High-Tech Grunderfonds, 42CAP в сотрудничестве с уже существующими инвесторами Майклом Брем, Томасом Баум, Магнусом Тесснером, Тимом Страке, Полом Шварценхольц, Бьорном Колбмюллер.
Компания планирует использовать привлеченный капитал для дальнейшего развития своей технологии, а также для выхода на другие рынки Европы.
Основанная в 2015 году под руководством Мо Мубарака (сейчас на должности генерального директора), совместно с Тереном Фильером (руководитель по маркетингу), MoBerries является разработчиком онлайн платформы, работающая на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая позволяет рекрутерам компаний в режиме реального времени быстро нанимать квалифицированный кандидатов на работу.
MoBerries уже доступна для загрузки в бета-версии и уже установлена более чем 150 компаниями, такими как Lesara, Outfittery или Jodel.
Специально для MMGP.RU