Vesta Energy привлек C$295 миллионов для развития сланцевой нефтедобычи

Vesta Energy Corp., расположенная в Калгари (Альберта, Канада) компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа, получила 295 миллионов канадских долларов долевого финансирования.
Раунд возглавили частные инвестиционные компании Riverstone Holdings и JOG Capital при участии некоторых фондов, управляемых JOG и частных инвесторов из управленческой команды Vesta Energy. В рамках полученного финансирования от Riverstone и JOG, компания объявила о размещении акций на сумму 10 миллионов канадских долларов по цене 4,5 канадских доллара за акцию для текущих акционеров.
Под руководством Кертиса Кука (учредитель, генеральный директор), Пола Смита (финансовый директор), Гранта Рабе (главный операционный директор), Дженни Нго (главный бухгалтер) и Дермота О'Коннора (вице-президент по разведке), Vesta Energy занимается разработкой легкой нефти на неглубоком сланцевом нефтегазоносном комплексе Joffre Duvernay. В настоящее время компания имеет 23 скважины в работе и производит около 3500 баррелей нефти в сутки, из которых 80% составляют легкие сорта нефти. Управленческая команда Vesta Energy имеет огромный опыт работы в нефтегазовой отрасли (среди прошлых мест работы EOG Resources, Renaissance Energy и Talisman Energy).
Предполагается, что сделка будет завершена 26 мая 2017 года и Vesta получит достаточный капитал для ускорения разработок на имеющейся территории в 200 000 акров.
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Перевод специально для MMGP.ru