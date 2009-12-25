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Пользователи Telegram теперь смогут оплатить покупки в биткойнах

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Пользователи Telegram теперь смогут оплатить покупки в биткойнах

Telegram официально объявил о запуске нового сервиса платежей при помощи ботов (Bot Payments). с 19 мая, с их помощью, пользователи смогут, нажав несколько кнопок в Telegram, оплатить покупку, заказать пиццу на дом, вызвать такси или пополнить карту для поездок на общественном транспорте, притом оплату можно произвести как фиатными валютами, так и биткойнами.

Появление этого сервиса создатель мессенджера Павел Дуров анонсировал в конце апреля, выложив в интернет черновик пресс-релиза.

Пользователи, у которых установлена версия Telegram 4.0 или более новые, смогут заказывать у ботов сервисы и товары с помощью кнопки «Pay». После нажатия пользователя попросят ввести информацию о платежной карте и затем подтвердить платеж. Если аккаунт пользователя защищен двухшаговой системой верификации, параметры карты можно будет сохранить для будущих покупок.

Сервис оплаты смогут установить разработчики любых ботов. Платежи будут проходить через американскую процессинговую платформу Stripe, которая позволяет частным лицам и компаниям принимать платежи через интернет и в мобильных приложениях. Сервис дает возможность производить оплату без переадресации, в один клик и поддерживает биткойн-транзакции и ApplePay. С помощью Stripe веб-разработчики могут настроить прием и обработку платежей на своем сайте без регистрации и поддержания торгового счета. Stripe позволяет принимать платежи из любой страны мира, однако получающая их компания должна располагаться в одной из 25 стран, в которых сервис официально запущен: США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония и др. – России в этом списке пока нет.

Telegram вел переговоры об организации процессинга платежей в России и СНГ со Сбербанком. Сбербанк подтвердил, что банк заинтересован в таких проектах, однако пока что официальной договоренности достичь не удалось.

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биткоин, новости
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