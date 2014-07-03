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Инсайдеры по тихому выходят с рынка

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Старый Сегодня, 17:44
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
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Инсайдеры по тихому выходят с рынка
Ни для кого не секрет: для того, чтобы совершенствоваться в чем-то надо смотреть, что делают лучшие профессионалы в своей отрасли. В финансовой отрасли лучших определить просто - это самые богатые люди: бизнесмены и инвесторы. Также к ним можно отнести и признанных мировых экспертов и профессоров, но об их сделках ничего не известно. Поэтому остается наблюдать за теми, у кого деньги есть.

Кто такие инсайдеры?
К инсайдерам согласно американскому законодательству относятся члены совета директоров, топ-менеджеры компаний и акционеры, владеющие более чем 10% акций. Они могут торговать акциями своих компаний, но, согласно закону о ценных бумагах и биржах 1934 года, о каждой такой сделке нужно отчитываться регулятору. Принятый в 2002 году закон Сарбейнза — Оксли обязывает инсайдеров уведомлять SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в течение двух рабочих дней. Предоставлять отчет владельцы бумаг должны через систему EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system). Эти документы впоследствии хранятся в открытом доступе.

То есть это высшее руководство компаний, которое лучше всех знает, как идут дела у компании. Первые новости в американской прессе о том, что инсайдеры американских банков начали распродавать свои пакеты акций на сумму более 100 млн.$, а вместе с ними и хедж-фонды появились в феврале этого года. Кстати, американские банки выиграли больше всех в росте капитализации после прихода к власти Трампа.

Уже тогда я насторожился… Инсайдеры просто так не выходят из своих акций, ведь владеть пакетом акций своей компании – это прекрасный показатель лояльности перед акционерами и везде ценится, как хороший признак здоровья компании (даже в России).

Поэтому надо смотреть на общую статистику по рынку, а не конкретные сделки, что я и решил сделать. Благо в США такая информация есть и открыта.
Итак, смотрим и считаем чужие деньги:



В таблице указаны ТОП-10 покупателей акций на 12.05.2017. Суммарный объем покупок – 165 019 036$.
Теперь таблица продаж:



Уже первая строчка продаж перекрывает всю сумму покупок в 3 раза. Итоговая сумма продаж – 952 158 404$ или в 5,77 раз больше, чем объем покупок.
А эта таблица тех, кто еще планирует продать:



Таблицы тех, кто собирается что-то купить почему-то нет.

А теперь интересная информация не по персонам, а по секторам экономики:



Покупают в основном акций компаний финансового сектора и потребительских товаров.
А продают в основном акции компаний высоких технологий и опять же финансовой отрасли.
Причем покупают «финансы» на сумму $10 956 449, а продают и планируют продать на сумму - $289 058 975 или в 26 раз большую.

Индикатор, отслеживающий соотношение покупок и продаж инсайдеров, показывает, что медведи (продавцы) побеждают:



Что будем делать?

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