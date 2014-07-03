Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,745 Благодарностей: 881 УГ: 4 КП: 0.266

Инсайдеры по тихому выходят с рынка



Кто такие инсайдеры?

К инсайдерам согласно американскому законодательству относятся члены совета директоров, топ-менеджеры компаний и акционеры, владеющие более чем 10% акций. Они могут торговать акциями своих компаний, но, согласно закону о ценных бумагах и биржах 1934 года, о каждой такой сделке нужно отчитываться регулятору. Принятый в 2002 году закон Сарбейнза — Оксли обязывает инсайдеров уведомлять SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в течение двух рабочих дней. Предоставлять отчет владельцы бумаг должны через систему EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system). Эти документы впоследствии хранятся в открытом доступе.



То есть это высшее руководство компаний, которое лучше всех знает, как идут дела у компании. Первые новости в американской прессе о том, что инсайдеры американских банков начали распродавать свои пакеты акций на сумму более 100 млн.$, а вместе с ними и хедж-фонды появились в феврале этого года. Кстати, американские банки выиграли больше всех в росте капитализации после прихода к власти Трампа.



Уже тогда я насторожился… Инсайдеры просто так не выходят из своих акций, ведь владеть пакетом акций своей компании – это прекрасный показатель лояльности перед акционерами и везде ценится, как хороший признак здоровья компании (даже в России).



Поэтому надо смотреть на общую статистику по рынку, а не конкретные сделки, что я и решил сделать. Благо в США такая информация есть и открыта.

Итак, смотрим и считаем чужие деньги:







В таблице указаны ТОП-10 покупателей акций на 12.05.2017. Суммарный объем покупок – 165 019 036$.

Теперь таблица продаж:







Уже первая строчка продаж перекрывает всю сумму покупок в 3 раза. Итоговая сумма продаж – 952 158 404$ или в 5,77 раз больше, чем объем покупок.

А эта таблица тех, кто еще планирует продать:







Таблицы тех, кто собирается что-то купить почему-то нет.



А теперь интересная информация не по персонам, а по секторам экономики:







Покупают в основном акций компаний финансового сектора и потребительских товаров.

А продают в основном акции компаний высоких технологий и опять же финансовой отрасли.

Причем покупают «финансы» на сумму $10 956 449, а продают и планируют продать на сумму - $289 058 975 или в 26 раз большую.



Индикатор, отслеживающий соотношение покупок и продаж инсайдеров, показывает, что медведи (продавцы) побеждают:







Что будем делать?



Источник Ни для кого не секрет: для того, чтобы совершенствоваться в чем-то надо смотреть, что делают лучшие профессионалы в своей отрасли. В финансовой отрасли лучших определить просто - это самые богатые люди: бизнесмены и инвесторы. Также к ним можно отнести и признанных мировых экспертов и профессоров, но об их сделках ничего не известно. Поэтому остается наблюдать за теми, у кого деньги есть.Кто такие инсайдеры?К инсайдерам согласно американскому законодательству относятся члены совета директоров, топ-менеджеры компаний и акционеры, владеющие более чем 10% акций. Они могут торговать акциями своих компаний, но, согласно закону о ценных бумагах и биржах 1934 года, о каждой такой сделке нужно отчитываться регулятору. Принятый в 2002 году закон Сарбейнза — Оксли обязывает инсайдеров уведомлять SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в течение двух рабочих дней. Предоставлять отчет владельцы бумаг должны через систему EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system). Эти документы впоследствии хранятся в открытом доступе.То есть это высшее руководство компаний, которое лучше всех знает, как идут дела у компании. Первые новости в американской прессе о том, что инсайдеры американских банков начали распродавать свои пакеты акций на сумму более 100 млн.$, а вместе с ними и хедж-фонды появились в феврале этого года. Кстати, американские банки выиграли больше всех в росте капитализации после прихода к власти Трампа.Уже тогда я насторожился… Инсайдеры просто так не выходят из своих акций, ведь владеть пакетом акций своей компании – это прекрасный показатель лояльности перед акционерами и везде ценится, как хороший признак здоровья компании (даже в России).Поэтому надо смотреть на общую статистику по рынку, а не конкретные сделки, что я и решил сделать. Благо в США такая информация есть и открыта.Итак, смотрим и считаем чужие деньги:В таблице указаны ТОП-10 покупателей акций на 12.05.2017. Суммарный объем покупок – 165 019 036$.Теперь таблица продаж:Уже первая строчка продаж перекрывает всю сумму покупок в 3 раза. Итоговая сумма продаж – 952 158 404$ или в 5,77 раз больше, чем объем покупок.А эта таблица тех, кто еще планирует продать:Таблицы тех, кто собирается что-то купить почему-то нет.А теперь интересная информация не по персонам, а по секторам экономики:Покупают в основном акций компаний финансового сектора и потребительских товаров.А продают в основном акции компаний высоких технологий и опять же финансовой отрасли.Причем покупают «финансы» на сумму $10 956 449, а продают и планируют продать на сумму - $289 058 975 или в 26 раз большую.Индикатор, отслеживающий соотношение покупок и продаж инсайдеров, показывает, что медведи (продавцы) побеждают:Что будем делать?

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